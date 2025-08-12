Jak ujawnił portal RMF FM, pod koniec sierpnia były szef MON Antoni Macierewicz ma usłyszeć zarzuty w sprawie rzekomego „ujawnienia informacji niejawnych o klauzulach m.in. ściśle tajne”. Jest to element zwalczania zasłużonego polityka przez obóz koalicji 13 grudnia.
Jak wskazał portal RMF FM, do neo-Prokuratury Krajowej trafiła już sejmowa dokumentacja w sprawie uchylenia immunitetu Antoniego Macierewicza. Portal wskazał, że sprawą zajmują się prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4.
Co więcej sam Antoni Macierewicz ma już niebawem otrzymać oficjalne wezwanie do neo-prokuratury.
Atak na Macierewicza
Przypominamy, że Sejm uchylił immunitet posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Prokurator zamierza postawić politykowi absurdalny zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił „ściśle tajne informacje”.
Za uchyleniem immunitetu Macierewiczowi było 240 posłów, przeciw 190, a wstrzymało się 9 posłów.
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca br. ówczesny szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar. Poinformował wówczas, że prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił „ściśle tajne informacje”.
Bodnar mówił na początku lipca, że prokurator zamierza postawić Macierewiczowi zarzut polegający na tym, że „będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ujawnił informacje niejawne o klauzuli »ściśle tajne«, »tajne«, »poufne« i »zastrzeżone«”.
Macierewicz komentując tę sprawie w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że dla obecnej władzy „ważne jest wspieranie Putina i kłamstwa w sprawie zbrodni smoleńskiej i zamordowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Jak dodał, było dla niego „szokujące, żeby przedstawiciele mediów, uczciwi posłowie, nieustannie wspierali Putina i zbrodnię smoleńską”.
Co więcej, żeby kłamali w sprawie tego, że publikowałem jakieś tajne informacje w sytuacji, gdy służby specjalne się na to zgodziły, żeby to publikować
— podkreślił poseł PiS.
as/RMF FM/PAP
