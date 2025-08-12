Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów powołanych do KPRP i BBN - poinformowała Kancelaria Sejmu. Postanowienie dotyczy posłów PiS: Adama Andruszkiewicza, Zbigniewa Boguckiego, Marcina Przydacza oraz Pawła Szefernakera.
Prezydent Karol Nawrocki powołał kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym gronie znalazło się czterech posłów PiS.
Zbigniew Bogucki został szefem KPRP, jego zastępcą mianowano Adama Andruszkiewicza. Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, a za sprawy międzynarodowe odpowiada w kancelarii Marcin Przydacz. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dołączając do KPRP, posłowie muszą zrzec się swoich mandatów w Sejmie. Jeśli tego nie zrobią, marszałek Sejmu zobowiązany jest je wygasić.
Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, w poniedziałek 11 czerwca w godzinach porannych wpłynęły dokumenty dotyczące powołania posłów na stanowiska ministerialne w KPRP. Dlatego - na podstawie art. 249 kodeksu wyborczego - marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał niezwłocznie postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich posłów: Andruszkiewicza, Boguckiego, Przydacza i Szefernakera z dniem 7 sierpnia 2025 r.
W komunikacie podkreślono, że posłom przysługuje trzydniowy termin na wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego.
W przypadku braku wniesienia odwołania marszałek Sejmu niezwłocznie przekaże postanowienia Prezesowi Rady Ministrów celem ich publikacji w Monitorze Polskim. Następnie Marszałek Sejmu zwróci się na podstawie art. 251 kodeksu wyborczego do kolejnych kandydatów z odpowiednich list kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z zawiadomieniem o możliwości przyjęcia mandatu
— napisano.
Kancelaria Sejmu dołoży wszelkich starań aby ślubowanie nowych posłów mogło odbyć się na najbliższym, 40. posiedzeniu Sejmu RP (9-12 września-PAP)
— dodała Kancelaria Sejmu.
Politycy PiS, którzy teraz mogą wyjść do Sejmu
Najwyższe wyniki spośród tych, którzy nie dostali się do Sejmu w danym okręgu, osiągnęli: Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz oraz Tomasz Rzymkowski.
Jednocześnie Kancelaria Sejmu przekazała, że w ostatnich dniach do Sejmu wpłynęły trzy prezydenckie projekty ustaw, w tym projekt o zapewnieniu realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zakłada on zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku, które ma powstać pod Baranowem oraz uzyskanie certyfikacji i zgód na uruchomienie operacji lotniczych do końca grudnia 2031 r. Projekt wpłynął 8 sierpnia.
Kolejny projekt, który wpłynął do Sejmu 11 sierpnia, dotyczy zmian w ustawie o podatku dochodowym. Zgodnie z projektem nowelizacji, podatek dochodowy (PIT) ma wynosić 12 proc. minus kwota zmniejszająca w wysokości 3600 zł przy podstawie obliczenia podatku do 140 tys. zł rocznie. W przypadku, gdy podstawa jest wyższa niż 140 tys. zł, podatek miałby wynosić 13 tys. 200 zł plus 32 proc. od nadwyżki. Projekt zakłada też, że w przypadku rodzica co najmniej dwójki dzieci kwota zmniejszająca podatek dla osób o dochodach poniżej 140 tys. zł wyniesie 16 tys. 800 zł. W przypadku osób o dochodach powyżej 140 tys. zł podatek - jak wcześniej - miałby wynosić 32 proc. od nadwyżki.
11 sierpnia do Sejmu wpłynął również projekt zakładający zmianę brzmienia jednego z artykułów dotychczasowej ustawy i wydłużenie o kolejne 10 lat wstrzymania sprzedaży nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obowiązująca obecnie ustawa z kwietnia 2016 r. wprowadziła 10-letni zakaz.
Marszałek Sejmu, zgodnie z zapowiedziami, skierował wyżej wymienione projekty ustaw do 30-dniowych konsultacji społecznych na podstawie art. 34a Regulaminu Sejmu. Należy podkreślić, że od wejścia w życie nowelizacji Regulaminu Sejmu, tj. od 31 października 2024 r., Marszałek Sejmu konsekwentnie kieruje do konsultacji społecznych on-line wszystkie przedłożenia poselskie, obywatelskie, prezydenckie i senackie
— czytamy w komunikacie.
Kancelaria Sejmu podkreśliła też, że służby prawne izby niższej sprawdzają poprawność formalną zgłoszonych przez prezydenta projektów ustaw.
Na marginesie warto wskazać, że w obecnej kadencji w porządkach dziennych posiedzeń Sejmu Marszałek Sejmu uwzględnił wszystkie wniesione przez Prezydenta RP projekty ustaw skierowane na podstawie art. 37 Regulaminu Sejmu do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Inaczej wyglądała sytuacja w poprzedniej kadencji, gdy ówczesna Marszałek Sejmu nie uwzględniła w porządku obrad żadnego posiedzenia Sejmu prezydenckich projektów ustaw
— dodano. Wśród prezydenckich projektów, które nie zostały uwzględnione, Kancelaria Sejmu wymieniła m.in. projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, dotyczący wprowadzenia zakazu przysposobienia dziecka przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.
