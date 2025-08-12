Usilne zwalczanie Bąkiewicza trwa! Neo-prokuratura wszczyna postępowanie ws. fundacji Mieszko po rewelacjach "Gazety Wyborczej"

Polowanie na lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza trwa! Teraz świdnicka neo-prokuratura sprawdzi, czy fundacja Mieszko, przejęta w tym roku przez osoby rzekomo związane z Robertem Bąkiewiczem, „wprowadzała darczyńców w błąd co do przeznaczenie środków uzyskanych z 1,5 proc. podatku”.

Sprawa ma związek z rewelacjami „Gazety Wyborczej”, która próbowała przekonywać, że doszło „przejęcia” niedużej świdnickiej fundacji Mieszko przez ludzi związanych z Robertem Bąkiewiczem.

Po publikacjach medialnych sprawą zajęła się neo-Prokuratura Rejonowa w Świdnicy. Wszczęto postępowanie sprawdzające, które – jak podał rzecznik neo-Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera - dotyczy „przejęcia fundacji i wykorzystania jej numeru KRS do ogłaszania próśb o przekazywanie wsparcia 1,5 proc. podatku dochodowego na rzecz Rot Marszu Niepodległości i Ruchu Obrony Granic”.

Prokurator przekonywał, że postępowanie ma wyjaśnić, czy darczyńców Fundacji Promocji Kultury i Historii Polski „Mieszko” wprowadzono w błąd co do przeznaczenia środków pozyskanych z 1,5 proc. podatku dochodowego.

Celem działań prokuratury jest ustalenie czy środki te były gromadzone i wydatkowane zgodnie z przepisami oraz statutem fundacji. Postępowanie ma charakter sprawdzający i na chwilę obecną nie przesądza o wszczęciu śledztwa

— mówił prokurator Pindera.

Niewielką fundację prowadziła od 2012 r. świdniczanka Iwona Woźniak z synem. W jej ramach organizowała projekty wspierające m.in. domy dziecka czy dzieci chorujące w szpitalu Latawiec. W tym roku Woźniak postanowiła zrezygnować z prowadzenia fundacji ze względu na jej pogarszający się stan zdrowia i poinformowała, że będzie ją musiała przekazać „osobom, które zachowają jej profil i będą działały zgodnie z jej statutem”.

Prezesem fundacji został Dominik Dzierżanowski.

Zaangażowany jest w budowanie Straży Narodowej, związany z Marszem Niepodległości, a od tego roku z Ruchem Obrony Granic. Jest blisko Bąkiewicza, organizuje m.in. zrzutkę pieniędzy w sieci na jego sądowo-prokuratorskie sprawy, a na granicy stoi z nim w jednym szeregu”

— oskarżała „Gazeta Wyborcza”.

Dziennik podał, powołując się na OKO Press, który przekonywał że pieniądze z 1,5 proc. na działalność ludzi związanych z Bąkiewiczem zbierane są przez fundację Mieszko.

as/PAP

