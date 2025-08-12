„Po zmianie regulaminu, to już nie jest tak jak kiedyś, że Europejski Trybunał Praw Człowieka od strony formalnej tylko rozpoznawał, czy skarga spełnia wymogi, przyjmował i to był taki dokument, który wiele nie znaczył. Przyjmowanie skarg dzisiaj i wysyłanie kodów oznacza, że weszliśmy już w spór z rządem. To są kody, które jako adwokat mam obowiązek później naklejać na kolejne pisma procesowe. To nie jest dzisiaj taka procedura, jak kiedyś, że stwierdzano, że formalnie skarga spełnia wymogi i zobaczymy, co będzie. Nie, to już jest etap taki, w którym Trybunał zakłada, że będę prowadził dość szeroką korespondencję z rządem polskim i z Trybunałem. Jest coś na rzeczy” – podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Michał Skwarzyński, obrońca księdza Michała Olszewskiego.
„Zostały przyjęte dwie kolejne skargi”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737560-tylko-u-nas-mec-skwarzynski-weszlismy-juz-w-spor-z-rzadem