Prezes PiS Jarosław Kaczyński został ukarany przez komisję etyki poselskiej upomnieniem za kwietniowe zajście w Sejmie z udziałem Romana Giertycha (KO) - poinformował PAP przewodniczący komisji Jacek Świat (PiS). Jarosław Kaczyński nazwał Giertycha „głównym sadystą”, nawiązując do śmierci Barbary Skrzypek.
Giertych, chcąc odpowiedzieć Kaczyńskiemu, wszedł na sejmową mównicę, którą otoczyli posłowie PiS. Słychać było okrzyki „morderca”, „złaź morderco”, skierowane do Giertycha. Następnie wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL) zarządził przerwę w obradach.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Awantura w Sejmie. Prezes PiS: „Mamy na sali głównego sadystę”. Giertych: „Jarku, uspokój się”; „Nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie!”
Wnioski do Komisji
Giertych dzień później skierował wniosek do sejmowej komisji etyki poselskiej o ukaranie posłów PiS: Jarosława Kaczyńskiego, Iwony Arent, Przemysława Czarnka, Bartosza Kownackiego, Anny Krupki i Antoniego Macierewicza.
Przewodniczący komisji etyki Jacek Świat (PiS) przekazał PAP, że wszyscy z wymienionych posłów - oprócz Iwony Arent - otrzymali upomnienie.
Posłanka PiS, która w trakcie zdarzenia krzyczała do Giertycha „złaź morderco”, otrzymała naganę. Jak przekazał poseł Świat, za ukaraniem Arent głosował cały skład komisji - włącznie z nim.
Decyzja o ukaraniu posłów PiS zapadała 23 lipca, podczas - drugiego w tej sprawie - posiedzenia komisji etyki poselskiej.
