Koalicja 13 grudnia po przejęciu władzy błyskawicznie nielegalnie przejęła TVP. Jak się okazało, nowa władza zaczęła niszczyć tę pozornie likwidowaną telewizję. Propagandowa TVP Info w likwidacji ma żałosną oglądalność, a jak się okazuje cała TVP w likwidacji przynosi straty. „TVP tnie wydatki. Odwołano jesienną konferencję ramówkową” - poinformował właśnie portal Wirtualnemedia.pl.
Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, TVP w likwidacji planowała wstępnie prezentację swojej jesiennej ramówki na 28 sierpnia. Ostatecznie jednak ze względów finansowych odwołała to wydarzenie.
To przemyślana decyzja, wynikająca z aktualnej sytuacji i konieczności odpowiedzialnego zarządzania zasobami Telewizji. W obecnych realiach naszym absolutnym priorytetem pozostaje oferta programowa dla widzów – to na niej skupiamy dziś całą energię i zasoby. Wierzymy, że wszystkie działania promocyjne skutecznie zrealizujemy poprzez spotkania prasowe, wizyty na planach zdjęciowych oraz inne formy bezpośredniego kontaktu
— poinformowało biuro reklamy i marketingu TVP w likwidacji.
W 2024 roku Telewizja Polska w likwidacji wypracowała 3,22 mld zł przychodów, a rok wcześniej było to 4,44 mld zł. Oznacza to zatem spadek przychodów o aż 27,2 proc. W ubiegłym roku TVP w likwidacji miała bliski 240 mln zł straty netto.
