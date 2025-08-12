Weszły w życie przepisy przesuwające z 65 do 70 lat granicę wieku, po której przekroczeniu szef MS odwołuje z urzędu komornika. Ponadto zniesiony został limit trwania asesury komorniczej, wynoszący dotychczas 6 lat - przypomniał resort sprawiedliwości.
W komunikacie MS podkreślono, że jednym z powodów dla wprowadzenia nowelizacji ustawy o komornikach sądowych była „konieczność wyeliminowania z ustawodawstwa przejawów dyskryminacji ze względu na wiek”.
Wcześniej granica wieku wykonywania zawodu komornika wynosiła 65 lat. Jak zaznacza resort sprawiedliwości, regulacja ta była - w ocenie sądów administracyjnych - sprzeczna z dyrektywą Rady Unii Europejskiej. Zdanie to sądy podzielały również przy decyzjach prezesów sądów apelacyjnych o odwołaniu komornika sądowego po przekroczeniu granicznego wieku.
Odwołanie komornika sądowego
Obecnie konieczność odwołania komornika sądowego, czy też asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska będzie następowała po skończeniu przez niego 70 roku życia. To właśnie ten wiek, wskazywał niegdyś resort, stanowi granicę wykonywania zawodu przy pozostałych zawodach prawniczych. Niezależenie od nowych przepisów, komornicy i asesorzy zachowają prawo do przejścia na emeryturę po nabyciu uprawnień emerytalnych.
Resort zaznaczył, że zmiany „odpowiadają na wyroki sądów administracyjnych i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazywał na dyskryminację ze względu na wiek w dotychczasowych regulacjach” oraz że nowela dostosowuje prawo do „unijnych standardów przeciwdziałania dyskryminacji wiekowej, podnosząc jednocześnie efektywność systemu egzekucyjnego”.
„Asesorzy zyskają elastyczność”
Ponadto na mocy noweli zniesiony został limit trwania asesury komorniczej, który dotychczas wynosił 6 lat. Resort podkreśla, że rozwiązanie da asesorom większą swobodę przy podejmowaniu decyzji o momencie wystąpienia z wnioskiem o powołanie na stanowisko komornika.
Dzięki zmianie przepisów asesorzy zyskają elastyczność w planowaniu kariery, a system egzekucyjny – stabilność kadrową. Obecny limit często zmuszał wykwalifikowane osoby do rezygnacji z zawodu
— podkreśliło MS.
Nowelizację ustawy o komornikach sądowych Sejm uchwalił pod koniec czerwca br. W połowie lipca nowelę przyjął bez poprawek Senat, a następnie podpisał ją prezydent Andrzej Duda.
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737553-nowe-przepisy-komornicy-moga-pracowac-do-70-roku-zycia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.