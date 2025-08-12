Totalnie skompromitowany dr Krzysztof Kontek, który starał się podważać ważność wyborów prezydenckich, a finalnie wyraził przekonanie, że Amerykanie nie lądowali na Księżycu, znów daje internautom okazję do radości. Tym razem człowiek, od którego ostatecznie odciął się nawet Donald Tusk, stara się tłumaczyć założycielowi Kanału Zero Krzysztofowi Stanowskiemu, że wcale nie „przepie…” środków z grantu przeznaczonych na „zwalczanie uprzedzeń i manipulacji jurorów w konkursach muzyki klasycznej”.
Cieszę się, że jedynie 582 000 złotych jest potrzebne słynnemu Krzysztofowi Kontkowi, aby zgłębić temat „uprzedzeń i manipulacji jurorów w konkursach muzyki klasycznej”
— napisał na platformie X Krzysztof Stanowski, a jak relacjonował Kontek, w innym miejscu miał powiedzieć, że Kontek te pieniądze „przepier…”.
Kontek już wczoraj zamieścił wpis, w którym podkreślił, że ostatecznie sam zrezygnował z przyznanych środków z grantu. Dziś znów się tłumaczy i co ciekawe zaznacza, że to „odcinek 2” oraz że będą kolejne.
Dosyć kpiąco panie Krzysztofie Stanowski wyrażał się pan o temacie grantu, na którego pieniądze według pana przepier…, mimo, że nie przepier… A jakie pan ma wykształcenie, żeby oceniać? Jest pan doktorem czy doktorem habilitowanym, albo może nawet belwederskim profesorem w tej dziedzinie, by przynajmniej odrobinę kumać, o czym mowa?
— zaznaczył na platformie X Krzysztof Kontek.
Raczej nie, bo sam pan kiedyś przyznał, że ma tylko maturę, a studia dziennikarskie porzucił. A nawet, gdyby pan te dziennikarskie studia ukończył, to ciągle brakowałoby panu wiedzy merytorycznej, by wyciągać jakieś wnioski
— dodał, lekceważąco zwracając się do Stanowskiego i wytykając mu niższe wykształcenie od jego własnego.
tkwl/X
