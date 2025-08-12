„KPO - Kasa Platformy Obywatelskiej. To wystawa, która obrazuje, co wydarzyło się ze środkami unijnymi w Polsce. Wbrew temu, co mówią politycy PO, że nie ma afery, doszło do roztrwonienia publicznych pieniędzy” – podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek na konferencji prasowej przd Kancelrarią Prezesa Rady Ministrów.
„Środki miały służyć rozwojowi”
Rafał Bochenek zaznaczył, że „te pieniądze miały być przeznaczone na odbudowę Polski po pandemii i miało to doprowadzić do pojawienia się nowych miejsc pracy”.
Te środki miały służyć rozwojowi, rząd Tuska roztrwonił je na pojedyncze inwestycje, które nie korespondują z tym, na co powinny być wydawane. Zostały przeznaczone na jachty, działalność rekreacyjną - to nie ma nic wspólnego z prezentowanym priorytetem
— podkreślił rzecznik PiS.
Firmy, które wspierały KO w trakcie kampanii, są beneficjentami tych pieniędzy. Donald Tusk mówił, że te środki będą służyły rozwojowi Polski i wszyscy to odczujemy. Odczuwamy gigantyczny odór, który roztacza się nad tymi środkami. To, co nam zostanie to gigantyczny kredyt, który my wszyscy będziemy musieli spłacać
— wskazał Rafał Bochenek.
„Symbol zmarnowanych pieniędzy”
Poseł PiS i była wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska zaznaczyła, że „ta wystawa jest symbolem zmarnowanych pieniędzy i oszukanych ludzi”.
Ta wystawa pokazuje, że pieniądze dostali najbogatsi. Ta afera polityczna dla Donalda Tuska jest gigantyczna. Te pieniądze powinny iść do tych firm, które w czasie pandemii rząd Zjednoczonej Prawicy uratował. Dzisiaj okazuje się, że znajomi i rodziny PO otrzymywali pieniądze
— powiedziała.
Nie o to chodzi w sprawiedliwym podziale środków. Będziemy te pieniądze spłacać w kolejnych dekadach. W tym rządzie nie ma komunikacji, sprawności i transparentności. Mówimy „nie” kredytowaniu w ramach KPO i dawaniu tych środków dla bogatych
— dodała Olga Semeniuk-Patkowska.
„Rządzący rozbimbali 1,2 mld zł”
Poseł PiS Jan Kanthak podkreślił, że „rządzący rozbimbali 1,2 mld zł”.
Według nich nie ma afery, bo winny jest PiS. Żyjemy w takich oparach absurdu, że wybory, których nie organizował PiS, miały być skręcone przez PiS i te pieniądze też miały być rozdane przez PiS
— zauważył.
Oni robią z was idiotów, bo wymagać od Polaków przyjęcia takiego tłumaczenia… to tylko to oznacza
— wskazał.
„My tej sprawy nie zostawimy”
Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski zaznaczył, że „w lutym 2024 Tusk powiedział, że te środki zostaną wykorzystane efektywnie”.
Wszyscy właśnie widzimy. Powiedział, że wykorzysta Krajowy Plan Odbudowy, żeby rozładować napięcia, które pojawiły się wokół tego projektu. Już wiemy, o jakie napięcia chodziło - wśród znajomych KO, bo oni już czekali na te przelewy na swoje biznesy
— mówił.
My tej sprawy nie zostawimy, bo nie mamy co liczyć na transparentność ze strony tego rządu
— podkreślił Mateusz Kurzejewski.
nt/X
