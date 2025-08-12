Po koncercie białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym wobec 63 osób wszczęte zostało postępowanie o opuszczeniu kraju - poinformował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
Szef rządu przekazał, że swój finał ma sytuacja, która zbulwersowała opinię publiczną.
Mówię tu o zamieszkach i aktach agresji i pewnych prowokacjach na Stadionie Narodowym w czasie koncertu białoruskiego rapera. Doszło tam do zdarzeń absolutnie niepotrzebnych i które wymagały szybkiej reakcji
— powiedział.
Otrzymałem właśnie informację, że wobec 63 osób jest wszczęte postępowanie o opuszczeniu kraju. Będą musiały opuścić kraj dobrowolnie lub pod przymusem
— poinformował.
Dodał, że w tej grupie jest 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów.
tkwl/PAP
