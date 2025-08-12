WIDEO

Żałosne! Tusk znów próbuje zwalić winę za aferę KPO na poprzedników: Musieliśmy uprościć procedury z powodu kradzieży czasu przez PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

Donald Tusk na rozpoczęciu posiedzenia rządu ponownie starał się całą winę za aferę KPO przerzucać na PiS. Jednocześnie, znów sam sobie przecząc, nakazał minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz tłumaczyć się z całej sprawy i zapowiedział, że później poda, jakie postanowił wyciągnąć konsekwencje w związku z aferą. Tusk przyznał też, że to jego rząd wprowadził uproszczenie procedur, które umożliwiły nieprawidłowości i marnowanie środków z KPO.

Poproszę także w drugiej części po rozpatrzeniu punktów porządku obrad panię Katarzynę Pełczyńską-Nałecz o wyjaśnienie zamieszania wokół KPO. Nie muszę tutaj mówić, sprawa zyskała rozgłos. Po wyjaśnieniach poinformuje o konsekwencjach całej tej sytuacji. Chciałbym żebyście Państwo mieli wiadomość o czym tak naprawdę mówimy. Mówimy o działaniach, które rząd podjął z determinacją i wielkim pośpiechu, które miały umożliwić wydanie środków europejskich tu w Polsce. Dylemat, przed którym staliśmy, był prosty logicznie – co zrobić i czy zrobić wszystko, aby tak uprościć procedury, aby maksymalna ilość pieniędzy, które zablokował PiS. (…) Cały wysiłek poszedł w takie działania, które mogły zagwarantować, że te pieniądze zostaną w Polsce

— starał się tłumaczyć nieudolność swojego rządu Donald Tusk. Najwyraźniej „zapomniał” dodać, że to politycy obecnej Koalicji 13 grudnia naciskali na Komisję Europejską, by blokowała Polsce KPO za czasów PiS-u. Po zmianie władzy odblokowała te środki, mimo że kompletnie nic się nie zmieniło w sprawie tzw. praworządności, nie została uchwalona czy zmieniona żadna ustawa dotyczącą wymiaru sprawiedliwości.

Winny temu zamieszaniu jest jeden, które wynikało z pośpiechu, a on był niezbędny. (…) To nie podlega dyskusji

— mówił Tusk, starając się przekonać Polaków do swojej narracji.

Nie ze względów politycznych, tylko ze względu na elementarną uczciwość dzisiaj jeszcze raz to powtórzę – 100 proc. odpowiedzialności za kłopoty z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS i jego idiotyczna, agresywna antyeuropejska polityka i kradzież czasu, kradną Polsce nie tylko pieniądze, ale i czas, jesteśmy jako Polacy tego do dzisiaj ofiarami

— skarżył się lider PO i premier. Warto mu przypomnieć, że w przypadku wydawania środków w ramach Tarcz Finansowych PFR także występowała presja czasu, skala wsparcia przedsiębiorców była gigantyczna, a mimo to nie wybuchła afera podobna do tej, jak obecna ze środkami z KPO

W końcu jednak Tusk zaczął dopatrywać się błędów ze strony swoich ludzi.

To w żaden sposób nie może wytłumaczyć bezczynności, niechlujstwa, albo złej woli urzędników, którzy odpowiadali za dystrybucję tych środków. O tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać i na ten temat wysłuchać też relacji pani minister odpowiedzialnej za ten resort

— mówił Tusk.

CZYTAJ TAKŻE:

Znalazł kozła ofiarnego? Tusk: Pełczyńska-Nałęcz będzie się długo tłumaczyć ws. KPO. Jeśli uznam, że zawiodła, poniesie konsekwencje

Absurd! Tusk obwinił o aferę KPO… PiS. Burza w sieci. „Wy je wydaliście na głupoty”; „Należy odsunąć PiS od władzy!”

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych