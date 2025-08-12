Po sprawie KPO na restauracje, bary i kluby swingersów, a także funduszach „na kulturę”, docierają kolejne niepokojące informacje. Tym razem chodzi o wydatki z Krajowego Planu Odbudowy, które miałyby trafić „na rolnictwo”. Tobiasz Bocheński z PiS przekonuje, że do firmy zarządzanej przez rodzinę polityka PSL miałoby trafić ponad dwa miliony złotych.
Tobiasz Bocheński udostępnił wpis, w którym przekonuje, że firma rodziny Józefa Matysiaka z PSL widnieje na liście podmiotów, które miałyby otrzymać pieniądze z KPO, z działu przeznaczonego na rolnictwo.
Chodzi o firmę „Eco Fruit Matysiak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i kwotę aż 2,267,131.50 zł.
2 miliony 200 tys. z KPO dla rodziny polityka PSL! Firma syna i żony Józefa Matysiaka (PSL, 26 lat starosta rawski, obecnie wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) o nazwie Eco Fruit Matysiak. Afera KPO, czyli kasa dla rodzin polityków KO/PSL
Na miałyby zostać przeznaczone środki, gdyby wpłynęły na konto firmy?
Uruchomienie obiektu handlu hurtowego i przetwarzania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i odnawialnych źródeł energii
– czytamy.
Rodzina polityka PSL?
W Krajowym Rejestrze Sądowym, w kontekście wspomnianej firmy, pojawiają się dwa nazwiska: Jolanta Matysiak i Juliusz Matysiak. Zdaniem Bocheńskiego, mają to być żona i syn działacza PSL.
Sprawę skomentował też Waldemar Buda.
Szarańcza obsiadła publiczne pieniądze! Wiedzą, że za chwilę się to skończy więc puściły hamulce
– czytamy w jego wpisie.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737540-miliony-dla-rodziny-polityka-psl-bochenski-alarmuje-ws-kpo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.