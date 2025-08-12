„Dzisiaj nasz wniosek jest prosty. Oddajecie jachty, kupujemy tomografy, unieważniamy cały konkurs. Zwracają i sprzedają jachty i kupujemy te tomografy, za którymi stoją szpitale w kolejkach, które mają gotowe wnioski, pozytywnie ocenione, ale negatywnie zarekomendowane z powodu braku środków. I takie przykłady są w Wieluniu, w Rawie Mazowieckiej. Jest cała lista 90 szpitali, które o to wnioskowały, ale środków dla nich nie starczyło” – wskazał poseł PiS Waldemar Buda na konferencji prasowej z Pawłem Rychlikiem.
Waldemar Buda zaznaczył, że „jest artykuł 21 rozporządzenia dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy, który mówi jasno, że KPO może być zmienione albo nawet wymienione w całości, jeżeli zachodzą obiektywne okoliczności, każdy kraj członkowski może się o taką zmianę zwrócić”.
Mieli prawie dwa lata na to, żeby nie tylko zmienić KPO, oni mogli go całego wymienić pod swoją modłę, tak jak widzieli wydatkowanie tych środków. Więc jeżeli realizowali któryś z programów, to był ich świadomy wybór. I przechodzimy do szczegółu. Czy można było pieniądze z jachtów przesunąć na służbę zdrowia? Czy można było pieniądze z jachtów przesunąć na tomografy w szpitalach? Można było, ale co więcej, trzeba było
— mówił poseł PiS.
„Oddajecie jachty, kupujemy tomografy”
Rozstrzygnięcia KPO w zakresie służby zdrowia doprowadziły do sytuacji, gdzie na 259 wniosków w sprawie opieki wysokospecjalistycznej tylko 102 zostały pozytywnie rekomendowane i pozytywnie ocenione i przekazano finansowanie. Mniej niż połowa, ale wyobraźcie sobie, że 96 wniosków na 259 to były wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane, ale nie uzyskały rekomendacji z powodu braku środków. Więc mamy dobre, gotowe wnioski, prawie setkę, które nie otrzymały finansowania, ponieważ brakło środków
— zauważył.
W sposób bardzo prosty można było przesunąć środki na szpitale. I dzisiaj się pojawia jasne pytanie, czy chcemy wydatkować pieniądze na jachty w prywatne majątki de facto, czy chcemy finansować służbę zdrowia i na przykład skrócić kolejkę do endoskopii, skrócić kolejkę do diagnostyki, skrócić kolejki leczenia onkologicznego czy diagnostyki onkologicznej?
— zapytał Waldemar Buda.
Dzisiaj nasz wniosek jest prosty. Oddajecie jachty, kupujemy tomografy, unieważniamy cały konkurs. Zwracają i sprzedają jachty i kupujemy te tomografy, za którymi stoją szpitale w kolejkach, które mają gotowe wnioski, pozytywnie ocenione, ale negatywnie zarekomendowane z powodu braku środków. I takie przykłady są w Wieluniu, w Rawie Mazowieckiej. Cała lista 90 szpitali, które o to wnioskowały, ale środków dla nich nie starczyło
— powiedział.
„Kryteria na służbę zdrowia były niejasne”
Poseł PiS Paweł Rychlik wskazał, że „Krajowy Plan Odbudowy miał być programem i funduszem, który wzmocni odporność naszego społeczeństwa i służbę zdrowia”.
Kryteria na służbę zdrowia były niejasne, pieniądze zostały przyznane, chociażby do szpitala MSWiA w Lublinie, gdzie 47 mln zł trafiło na utworzenie 4. już neurochirurgii w Lublinie, a odmówiono dofinansowania na zakup, chociażby foteli do chemioterapii. 125 mln zł nie trafiło do Narodowego Instytutu Onkologii, najważniejszej w tym zakresie instytucji medycznej w Polsce
— mówił.
Na te pieniądze czekało Centrum Onkologii w Kielcach, Rzeszowie, Opolu. Niestety nie wystarczyło pieniędzy dla pacjentów, ale wystarczyło pieniędzy dla córki wojewody łódzkiego, która otrzymała ponad 500 tys. zł na domki na wynajem krótkoterminowy. Na te pieniądze z KPO czekają pacjenci, a zostały one przyznane na dodatkowy zarobek pasywny z wynajmu. Ten skandal jest wyrazem pogardy dla przeciętnego Polaka
— zaznaczył Paweł Rychlik.
