Afera z KPO rozejdzie się po kościach? Informacje o patologiach w Polsce dotarły do Europy. Sprawą zajęło się Politico

Brukselski portal Politico postanowił nie ugiąć się do narracji Platformy Obywatelskiej i odnotował aferę ws. KPO w Polsce. Wbrew marzeniom najważniejszych polityków obozu Tuska, zagraniczni odbiorcy mogą dowiedzieć się o pieniądzach, które miały trafiać na dziwaczne przedsięwzięcia. Artykuł wywołał falę komentarzy w Polsce.

Już w pierwszych słowach artykułu Politico informuje swoich czytelników o absurdalnych wydatkach z KPO.

Pieniądze na jachty i klub swingersów

– czytamy.

Pieniądze trafiły do budzących zastanowienie projektów, w tym klubu swingersów, pizzerii z solarium i sieci barów z wódką

– pisze Politico.

Zwraca też uwagę na kwestie polityczne w Polsce.

Ujawniono dziwaczne dotacje, które dają prawicowej partii PiS nowe argumenty przeciwko kruchej koalicji premiera Donalda Tuska

– czytamy.

Tak zareagowano w sieci

Do sprawy artykułu brukselskiego portalu odnieśli się użytkownicy portalu X, w tym politycy i dziennikarze.

Europa wie, że „to była lipa”…

– napisał Dominik Tarczyński.

Ach, ta niepotrzebną przejrzystość ….

– pisze prof. Zdzisław Krasnodębski.

Na Zachodzie też śmieją się z Tuska? A miał być taki europejski. Informacje o dotacjach dla swingersów i barów z wódką rozeszły się szeroko i przynoszą Polsce wstyd. Każdy dzień na dymisję Donalda Tuska jest dobry

– przekonuje Tobiasz Bocheński.

O tej aferze mówi się już w całej Europie. Straty wizerunkowe gigantyczne. A za chwilę finansowe

– twierdzi Waldemar Buda.

„Zupełny drobiazg” według pana Żurka zajmuje uwagę międzynarodowych mediów.

Ale, że słynne Politico zajmuje się aferą której nie ma…

– pisze Krzysztof Kossowski.

Nie ma żadnej afery

– czytamy we wpisie Joanny Pinkwart.

Ill-judged

– napisał Marcin Kędryna.

Jeszcze jeden aspekt nieprawidłowości z KPO na HoReCa: Europa. Skoro pisze o tym Politico to znaczy, że jachty, lody i ekspresy na kawę dotarły do Brukseli. I nie jest to dobra wiadomość

– twierdzi Michał Kłosowski.

mly/politico.com/X

