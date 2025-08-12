Brukselski portal Politico postanowił nie ugiąć się do narracji Platformy Obywatelskiej i odnotował aferę ws. KPO w Polsce. Wbrew marzeniom najważniejszych polityków obozu Tuska, zagraniczni odbiorcy mogą dowiedzieć się o pieniądzach, które miały trafiać na dziwaczne przedsięwzięcia. Artykuł wywołał falę komentarzy w Polsce.
Już w pierwszych słowach artykułu Politico informuje swoich czytelników o absurdalnych wydatkach z KPO.
Pieniądze na jachty i klub swingersów
– czytamy.
Pieniądze trafiły do budzących zastanowienie projektów, w tym klubu swingersów, pizzerii z solarium i sieci barów z wódką
– pisze Politico.
Zwraca też uwagę na kwestie polityczne w Polsce.
Ujawniono dziwaczne dotacje, które dają prawicowej partii PiS nowe argumenty przeciwko kruchej koalicji premiera Donalda Tuska
– czytamy.
Tak zareagowano w sieci
Do sprawy artykułu brukselskiego portalu odnieśli się użytkownicy portalu X, w tym politycy i dziennikarze.
Europa wie, że „to była lipa”…
– napisał Dominik Tarczyński.
Ach, ta niepotrzebną przejrzystość ….
– pisze prof. Zdzisław Krasnodębski.
Na Zachodzie też śmieją się z Tuska? A miał być taki europejski. Informacje o dotacjach dla swingersów i barów z wódką rozeszły się szeroko i przynoszą Polsce wstyd. Każdy dzień na dymisję Donalda Tuska jest dobry
– przekonuje Tobiasz Bocheński.
O tej aferze mówi się już w całej Europie. Straty wizerunkowe gigantyczne. A za chwilę finansowe
– twierdzi Waldemar Buda.
„Zupełny drobiazg” według pana Żurka zajmuje uwagę międzynarodowych mediów.
Ale, że słynne Politico zajmuje się aferą której nie ma…
– pisze Krzysztof Kossowski.
Nie ma żadnej afery
– czytamy we wpisie Joanny Pinkwart.
Ill-judged
– napisał Marcin Kędryna.
Jeszcze jeden aspekt nieprawidłowości z KPO na HoReCa: Europa. Skoro pisze o tym Politico to znaczy, że jachty, lody i ekspresy na kawę dotarły do Brukseli. I nie jest to dobra wiadomość
– twierdzi Michał Kłosowski.
