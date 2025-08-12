„Niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że przedstawiciele tego rządu dużo mówią, dużo wrzucają haseł do mediów, a później nic z tego nie ma. My chcielibyśmy, żeby rząd, jeśli już jest, to żeby zaczął pracować. To też nie jest tak, że we wszystkim chcemy mieć rację, tylko że z drugiej strony nie ma żadnych propozycji. Tu nie ma z czym dyskutować, więc to jest największy problem i bolączka tego rządu, że on w zasadzie nic nie wypracowuje, nic nie przedstawia” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Karol Rabenda, prezydencki minister.
„Płytka demagogia rządzących”
Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta RP skomentował kwestie związane z ustawą wiatrakową.
Niestety, ale mamy do czynienia z płytką demagogią ze strony rządzących. Ustawę wiatrakową próbowano już wrzucać do innych ustaw. Za zasłoną zamrożenia cen energii, próbuje się wprowadzić nowe regulacje, które ułatwiają funkcjonowanie branży OZE, głównie wiatrakowej. To jest naszym zdaniem nie fair…
