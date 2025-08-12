„Jeżeli jednym z celów miało być wyeliminowanie księdza i pozbawienie go psychicznej zdolności do budowania wielkich rzeczy, to się im to udało” - powiedział w Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski. Obrońca ks. Michała Olszewskiego nie krył, że stan psychiczny kapłana, który przez wiele miesięcy był przetrzymywany bez powodu w areszcie, jest zły. „Został potraktowany jak najgorszy zbrodniarz. Bardzo ciężko przechodzi ten stres pourazowy. To, co teraz dociera do księdza, pogłębia jego stan depresyjny” - ujawnił adwokat, który odniósł się także do przyjęcia przez ETPCz skarg ws. ks. Olszewskiego.
Goszczący na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski został poproszony o opisanie stanu zdrowia ks. Michała Olszewskiego, którego bodnarowcy trzymali w areszcie przez 7 miesięcy.
Rzeczywiście warto na wstępie powiedzieć, że jeśli chodzi fizyczny rozstrój zdrowia księdza Michała, to nie jest teraz bardzo źle. Miał wcześniej swoje choroby i jakieś leczenie, jeśli chodzi o kwestię zdrowia fizycznego, natomiast od momentu wyjścia z aresztu cały czas pogłębia się u niego stan depresji. Nie jestem w stanie tego określić, jaki to jest rodzaj choroby w jakimś sensie psychicznej. Rzeczywiście są takie stany emocjonalne, że każde wspomnienie prokuratorów, którzy prowadzili to postępowanie, czy też wspomnienie w mediach o tej sprawie, powoduje u niego jakąś totalną zapaść psychiczną. W tej chwili jest już trzeci lekarz psychiatra, tym razem wojskowy, zajmujący się stresem pourazowym. Rzeczywiście ksiądz bardzo ciężko przechodzi ten stres pourazowy i obserwuje się u niego rodzaj jakiegoś załamania. Nie jest w stanie wrócić do swojej wspólnoty zakonnej, mieszka w odosobnieniu
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski, wskazując, że w zachowaniu prokuratury i sądu nic się nie zmieniło wobec księdza Olszewskiego.
Ostatnio Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił mu zmiany miejsca dozoru, gdzie mógłby mieć bliżej, aby stawiać się na policji. Ciągle trwają jakieś przeszukania prowadzone przez ABW wśród kontrahentów Fundacji Profeto. Do księdza docierają jakieś sygnały, że ludzie, którzy kiedyś z nim współpracowali, są szykanowani, mimo że jest już akt oskarżenia w sądzie. To na niego fatalnie oddziałuje
— dodał obrońca.
CZYTAJ TAKŻE: Mecenas Skwarzyński ujawnia! W Europejskim Trybunale Praw Człowieka przyjęte zostały kolejne skargi ws. księdza Olszewskiego
Kapłan potraktowany jak najgorszy zbrodniarz
Ks. Michał Olszewski, korzystając z przyznanych w publicznym konkursie funduszy, wybudował ośrodek, którego celem była pomoc ofiarom przestępstw, zmagającym się ze skutkami przemocy. Budynki zostały postawione i czekają na wykończenie. Niestety urządzono na księdza nagonkę z udziałem mediów i prokuratury, która zniszczyła księdza psychicznie. Teraz docierają do niego także różne informacje o licznych nieprawidłowościach przy KPO.
To zdecydowanie bardzo negatywnie na niego oddziałuje. Ks. Michał czuje się tak, jakby był głównym oskarżonym we wszystkich tych aferach. A on miał naprawdę szczere intencje zbudowania ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwami i to jeszcze przestępstwami seksualnymi. A było to we współpracy z osobą, która była ofiarą takiej przemocy ze strony duchownego. W ramach jej terapii i przez nią właśnie miał być ten ośrodek prowadzony, aby nie przydarzyło się to nikomu innemu. A jeżeli już się przydarzyło, to żeby temu komuś pomóc. Ksiądz został potraktowany jak najgorszy zbrodniarz. Rzeczywiście do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego on był aresztowany
— oświadczył pełnomocnik księdza Olszewskiego, który skomentował również przyjęcie przez Europejski Trybunał Praw Człowiek skarg na działania prokuratury.
Jakiś czas temu mec. Michał Skwarzyński poinformował, że zostały złożone przez niego skargi do ETPCz. W naszej grupie obrończej to on odpowiada za ten europejski i prawno-człowieczy front. Na razie jesteśmy na poziomie rejestracji spraw, aby przyjęto je do rozpoznania. Trochę to trwa i czekamy, co będzie dalej. O tyle jest ciekawie, że dość mile zostaliśmy zaskoczeni. Zarejestrowano kolejne skargi, które uderzają wprost w kwestie prawidłowości bycia prokuratorami w tym zespole Prokuratury Krajowej, który prowadzi to postępowanie. Kwestionujemy bowiem sprawę wiążącą się z prawidłowością i legalnością funkcjonowania tego zespołu prokuratorskiego i tym samym legalnością ich działań. Mamy tutaj kolejny zwiastun, że wzbudziło to zainteresowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i mam nadzieję, że to pójdzie dalej
— powiedział gość Telewizji wPolsce24.
Jeśli chcieli księdza zniszczyć to im się udało
Uderzenie w kapłana, który planował wielkie dzieło pomocy ludziom nie spodobało się wielu. Uderzając w księdza Olszewskiego chcieli zemścić się na swoich politycznych oponentach.
Proces ks. Michał ma się rozpocząć w październiku. Z drugiej strony ten zespół prokuratorów - jakby nie miał tego dość i nie mógł się pogodzić, że sam złożył akt oskarżenia - w tej samej sprawie prowadzi równolegle jakieś działania za pośrednictwem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dociera do księdza Michała i osiąga swój skutek, w sensie totalnego pogłębiania się jego stanu depresyjnego
— podkreśla mec. Wąsowski, który nie wyklucza, że tak haniebne potraktowanie księdza mogło być celowym działaniem.
W wątkach dziennikarskich rzeczywiście to się ciągle przewijało. Ostatnio także w prokuratorskich różnych pismach i publicznych wypowiedziach, np. prokuratora Woźniaka, mówiono, że ksiądz Michał miał być drugim ojcem Rydzykiem i miał zbudować jakieś nieprawdopodobne medium. Radio Profeto miało miało niby urosnąć do jakiejś nieprawdopodobnej tuby propagandowej, a „Archipelag - Wyspy wolne od przemocy” miał być rzekomo tylko do tego przykrywką. Jeżeli jednym z celów miało być wyeliminowanie księdza i pozbawienie go psychicznej zdolności do budowania wielkich rzeczy, to się im to udało. Rozmawiałem z księdzem Michałem i mogę powiedzieć, że jest intelektualnie i fizycznie bardzo sprawny. Tyle, że jak się tak na niego patrzy, to nic takiego nie widać. Dopiero kiedy zaczyna się z nim głębiej rozmawiać, to widzi się jego jakieś rozedrganie. Nie jestem w stanie tego zanalizować, nie jestem lekarzem. Psychiatra wojskowy ma pewną koncepcję, polegającą na tym, aby leczyć księdza trochę dłużej, żeby nie faszerować go lekami psychiatrycznymi, ale opierać się na terapii
— podsumował mec. Krzysztof Wąsowski.
CZYTAJ TAKŻE: Przepalone środki z KPO, a w tle zniszczone dzieło ks. Olszewskiego. Czerwińska: „Zniszczyli życie księdzu. Swoim kupowali jachty”
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737530-wasowski-ks-olszewski-dzis-ma-silny-stres-pourazowy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.