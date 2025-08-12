W czasie koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym doszło do oburzających sytuacji - wymachiwano banderowską flagą, doszło też do starć uczestników koncertu z ochroną, publiczność skakała z miejsc siedzących na płytę stadionu. Tusk o wszystko obwinia jednak nie Ukraińców, a Władimira Putina i Rosjan. Polaków wyrażających oburzenie zachowaniem Ukraińców nazywa „miejscowymi idiotami”.
Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Burza w sieci
Wpis Donalda Tuska wywołał falę komentarzy w sieci.
Stadion narodowy na koncercie, gdzie Ukraińcy wymachujący flagą UPA to dla Pana rosyjska prowokacja. Warto otworzyć oczy, że są takie zjawiska jak gloryfikacja bandery na Ukrainie
— napisał Kamil Gabriel Janic, lider Nowej Nadziei w Jeleniej Górze.
Putin zorganizował koncert w Warszawie na którym prowokatorzy z Kremla bili się z ochroną i biegali z flagami Bandery. Jak zwykle był krok przed moimi służbami, które nie zauważyły przygotowań do prowokacji z udziałem 75 tysięcy rosyjskich agentów, mających prawo do pobytu w Polsce - Donald Tusk
— zaznaczył Rafał Otoka Frąckiewicz, publicysta.
W zachowaniu dziczy na Stadionie Narodowym raczej Putin palców nie maczał. Pokazali, że mentalnie bliżej im do Rosji niż do Europy. Wspieram Ukrainę od początku agresji ale na takie zachowanie nie ma mojej zgody. Na propagowanie UPA i plucie nam w twarz przede wszystkim. Dzicz na Sicz
— podkreślił PawełMW, użytkownik X.
To proszę podać się do dymisji i pozwolić działać ludziom, którzy mają kompetencje, a nie są tylko populistami, kłamcami i nieudacznikami
— napisał Kamil Starczyk, użytkownik X.
Sam Putin wrzucił Ukraińcom do bagażnika flagę banderowską i kazał biegać im z nią po stadionie
— przedstawiał absurdalnosć wpisu Tuska subby, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737528-absurdalny-wpis-tuska-o-ukrainskim-skandalu-na-narodowym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.