Prof. Radosław Markowski, który słynie z atakowania PiS-u, obrażania wyborców tej partii, a nawet antydemokratycznego pomysłu delegalizacji największej partii opozycyjnej, w 2019 roku, a zatem za czasów rządów PiS-u, dostał 1 316 112 złotych dofinansowania ze środków publicznych z Narodowego Centrum Nauki na swój projekt badawczy Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019.

Prof. Radosław Markowski realizował swój projekt przez kilka lat, a zaczął go wykonywać w czasach PiS-u.

Warto podkreślić, że dyrektora Narodowego Centrum Nauki powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. W 2019 roku był to będący wówczas w koalicji z PiS Jarosław Gowin.

Fala komentarzy

Wielu komentatorów w sieci zwróciło uwagę, że chociaż prof. Radosław Markowski nieustanie atakuje PiS w najostrzejszych słowach, to jednak pozyskał publiczne pieniądze na swój projekt za czasów PiS-u. Jak widać, ten malowany przez niego w czarnych barwach PiS, rzekomo antydemokratyczny, nie zablokował dofinansowania projektu profesora, który nieustannie uderza w tę partię i tak dalece się od niej odcinał, że przestał nawet tankować na Orlenie. Szereg internautów z rozbawieniem przyjęło postawę prof. Markowskiego.

Czyżby Profesor „wziął hajsy od PiSu”?

— zapytała Joanna Pinkwart, dziennikarka Kanału Zero.

W moim domu, na dwóch przyjęciach posprawdzałem wszystkim portfele, wszystkich tych, którzy mieli kartę VITAY wyrzuciłem z domu”. Jeden z moich ulubionych

— napisał Marcin Dobski, dziennikarz Telewizji Republika.

No, ba! Pecunia non olet

— stwierdziła Iza Jarska, użytkowniczka X.

Finezyjne walenie w PiS kosztuje

— napisała Mirosława Brzezińska, użytkowniczka X.

Kanalie z PiSu go zmusiły. Co za perfidia

— zaznaczył Jan Wrażliwy, użytkownik X.

tkwl/X

