Prof. Radosław Markowski, który słynie z atakowania PiS-u, obrażania wyborców tej partii, a nawet antydemokratycznego pomysłu delegalizacji największej partii opozycyjnej, w 2019 roku, a zatem za czasów rządów PiS-u, dostał 1 316 112 złotych dofinansowania ze środków publicznych z Narodowego Centrum Nauki na swój projekt badawczy Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019.
Prof. Radosław Markowski realizował swój projekt przez kilka lat, a zaczął go wykonywać w czasach PiS-u.
Warto podkreślić, że dyrektora Narodowego Centrum Nauki powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. W 2019 roku był to będący wówczas w koalicji z PiS Jarosław Gowin.
Fala komentarzy
Wielu komentatorów w sieci zwróciło uwagę, że chociaż prof. Radosław Markowski nieustanie atakuje PiS w najostrzejszych słowach, to jednak pozyskał publiczne pieniądze na swój projekt za czasów PiS-u. Jak widać, ten malowany przez niego w czarnych barwach PiS, rzekomo antydemokratyczny, nie zablokował dofinansowania projektu profesora, który nieustannie uderza w tę partię i tak dalece się od niej odcinał, że przestał nawet tankować na Orlenie. Szereg internautów z rozbawieniem przyjęło postawę prof. Markowskiego.
Czyżby Profesor „wziął hajsy od PiSu”?
— zapytała Joanna Pinkwart, dziennikarka Kanału Zero.
„W moim domu, na dwóch przyjęciach posprawdzałem wszystkim portfele, wszystkich tych, którzy mieli kartę VITAY wyrzuciłem z domu”. Jeden z moich ulubionych
— napisał Marcin Dobski, dziennikarz Telewizji Republika.
No, ba! Pecunia non olet
— stwierdziła Iza Jarska, użytkowniczka X.
Finezyjne walenie w PiS kosztuje
— napisała Mirosława Brzezińska, użytkowniczka X.
Kanalie z PiSu go zmusiły. Co za perfidia
— zaznaczył Jan Wrażliwy, użytkownik X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Hit! Prof. Markowski obrażając młodych wyborców, wykazał się niewiedzą. „Oni nie są w stanie dotrzeć do prostego faktu…”
— To już obsesja nienawiści. Prof. Markowski znów atakuje rolników. „Nowoczesne traktory z klimatyzacją, (…) to nie z ich ciężkiej pracy”
— I to ma być zwolennik demokracji?! Prof. Markowski: Jak zostanie przywrócona praworządność, należy zainicjować proces delegalizacji PiS
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737524-prof-markowski-dostal-ponad-13-mln-zl-z-ncn-za-czasow-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.