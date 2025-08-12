TYLKO U NAS

Afera KPO. Paulina Matysiak: Temat nie zniknie. Nie da się zaklinać rzeczywistości. Uważam, że te pieniądze mogą do nas nie trafić

Te środki, one są naprawdę duże, porównywalne do tych, które poszły na wsparcie dla szpitali, bo to jest ponad miliard złotych. Tyle samo ma otrzymać branża HoReCa i temat nie zniknie. Nie da się zaklinać rzeczywistości” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Paulina Matysiak z partii Razem.

Paulina Matysiak na pytanie, czy jest afera z KPO, wskazała, że „oczywiście, że jest i wbrew temu, co pewnie sobie myślą politycy koalicji rządzącej, to jest naprawdę duży temat, który może tej koalicji i temu rządowi mocno zaszkodzić”.

Łatwo…

