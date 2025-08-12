Minister Waldemar Żurek kolejny raz zadeklarował, że spotka się z prezydentem, jeśli dostanie na to zgodę Donalda Tuska. Zapytany o słowa Karola Nawrockiego, który w czasie swojego zaprzysiężenia powiedział, że „sędziowie nie są bogami” zacytował słowa piosenki Paktofoniki. „Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Pewnie pana pokolenie i moje zna ją bardzo dobrze” - oświadczył Żurek, zwracając się do Bogdana Rymanowskiego w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.
W czasie swoje wystąpienia po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Karol Nawrocki wprost zwrócił się do ministra Waldemara Żurka.
Szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, że nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny RP
— oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Dla Waldemara Żurka to zapowiedź kontynuacji kampanii nienawiści wobec sędziów, w której wykorzystywano sformułowanie „nadzwyczajna kasta”. Tego zwrotu użyła na Kongresie Sędziów Polskich sędzia NSA Irena Kamińska. Żurek przekonywał w Polsat News, że Kamińska użyła tej frazy w innym znaczeniu.
Moim zdaniem, prezydent buduje podobną narrację do tej sytuacji, która była, i za chwilę słyszymy, że prezydent nie będzie nominował ludzi, którzy złamali konstytucję
— stwierdził minister sprawiedliwości, który chce sędziów segregować. Wszystkich legalnie powołanych przez prezydenta sędziów z udziałem obecnej KRS nie uznaje za sędziów.
Ja mogę dać prezydentowi całą listę tych osób, które poszły do tak zwanego neo-KRS, drugiej jego odsłony, podpisały listy poparcia, a później otrzymywały od ministra Ziobry za to stanowiska - w różnych miejscach w całej Polsce, w sądach. I była to taka transakcja wiązana, wiedząc dobrze, że zrywa się kadencję konstytucyjną, (…) że łamie się konstytucje
— dodał minister sprawiedliwości, który pod koniec lipca zawiesił 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce tylko dlatego, że - zgodnie z obowiązującym prawem - współpracowali z obecną Krajową Radą Sądownictwa.
Sędziowie i bogowie
Żurek odniósł się także do słów prezydenta, który 6 sierpnia podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego powiedział, że „sędziowie nie są bogami”.
Była taka piosenka Paktofoniki: „Jestem Bogiem, uświadom to sobie”. Pewnie pana pokolenie i moje zna ją bardzo dobrze
— oświadczył Żurek, zwracając się do prowadzącego program red. Bogdana Rymanowskiego.
Minister nie wyklucza podjęcia rozmów z Karolem Nawrockim na temat praworządności, której strażnikiem jest prezydent RP.
Oczywiście ja znam swoje obowiązki konstytucyjne i znam obowiązki prezydenta. Moim szefem jest pan premier, jeżeli taką zgodę od premiera dostanę i będzie taka wola z Kancelarii Prezydenta, znam też osoby, które pracowały w poprzednich kancelariach, znam też te, które dzisiaj są w Kancelarii Prezydenta
— oświadczył Waldemar Żurek, który podtrzymuje swoje zapowiedzi łamania obowiązujących przepisów regulujących ustrój polskiego sądownictwa.
Są u mnie pewne linie nieprzekraczalne. To jest przywrócenie legalnego KRS-u […] to jest kwestia dublerów w Trybunale Konstytucyjnym i tzw. neosędziów w Sądach Najwyższych
— kontynuował.
Oczywiście, że tak, nie mam tutaj żadnego oporu, bo uważam, że dla dobra Polski, ważne, żebyśmy wypracowali jak najlepszy projekt. W przypadku ustaw, które chcemy zmienić, żeby system zaczął działać, to nie da się ominąć prezydenta
— mówił dalej, dopytywany, czy jeśli dostanie zgodę od premiera Tuska na kontakty z prezydentem, to pójdzie i będzie z nim lub z jego ludźmi rozmawiał.
Prokuratura się Żurkowi nie podoba
Zamiast zapowiadanego hucznie przez Donalda Tuska rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego czeka nas ręczne sterowanie prokuraturą. Żurkowi nie podoba się obecna struktura prokuratury.
Ja zapoznałem się po tych kilku tygodniach mojego urzędowania z tym, jak funkcjonuje prokuratura i jestem pewnymi rzeczami porażony. Zabetonowaniem prokuratury, tzn. że mamy jakieś grupy prokuratorów, które są powołane przez ministra, który już dawno nie rządzi i nie mamy dostępu do śledztw i pewne śledztwa się ślimaczą
— powiedział Waldemar Żurek, który chce się dostać do niektórych śledztw.
Można to tak obrazowo powiedzieć [że śledztwa są w sejfach, do których obecne kierownictwo nie ma kluczy] i to jest właśnie moim zdaniem stworzenie takiego patologicznego systemu, że jest prokurator generalny, podlegający mu krajowy, któremu podlegli są prokuratorzy krajowi, którzy mają pewną działkę i mówią „to jest nasza działka, proszę nam tutaj nie zaglądać”, ta prokuratura, która funkcjonuje w hierarchicznym systemie, nie może funkcjonować i ja spróbuję to zmienić
— stwierdził minister sprawiedliwości Prokurator Generalny.
