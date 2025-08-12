Rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz przypomniał, że prezydent ma na biurku 38 ustaw, w tym nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. W radiu TOK FM zaznaczył, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tej regulacji, która jest „lekkim faulem ze strony rządzących”. Przypomniał, że KPRP przygotowuje projekt ustawy ws. obniżki cen prądu. „Najpierw będzie mrożenie, a potem planowana przez pana prezydenta obniżka o 33 proc.” - oświadczył rzecznik prezydenta.
Rzecznik prezydenta powiedział wczoraj, że do nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizuje zasady stawiania wiatraków na lądzie, dodano także zamrożenie ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji co w tej sytuacji zrobi. Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że wkrótce prezydencka kancelaria przedstawi rozwiązanie ws. cen prądu.
Pan prezydent w tej chwili ma na biurku 38 ustaw do podpisania. Tyle ustaw zostało skierowanych do kancelarii prezydenta i jedną z nich jest ustawa wiatrakowa, ale wyraźnie mówimy, że ta ustawa jest - delikatnie mówiąc - lekkim faulem ze strony rządzących. (…) To jest znakomity pomysł, żeby zamrozić ceny energii, a potem je obniżyć, natomiast wiatraki budzą bardzo duży opór społeczny
— powiedział dziś w TOK FM Leśkiewicz.
Najpierw będzie mrożenie, a potem planowana przez pana prezydenta obniżka o 33 proc.
— dodał. Karol Nawrocki zapowiadał w kampanii wyborczej, że będzie dążył do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.
Onet będzie miał proces
Leśkiewicz został też zapytany o pozwy, które w czasie kampanii Karol Nawrocki złożył w związku z publikacjami Onetu. Poinformował, że prezydent ich nie wycofa.
Te artykuły, które pojawiły się w Onecie, były pełne kłamstw i manipulacji. Czym innym jest przygotowanie artykułu publicystycznego i powoływanie się na anonimowe źródła, czym innym jest przedstawienie argumentów przed sądem
— stwierdził rzecznik prezydenta.
W trakcie kampanii Nawrocki złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa pozwy przeciwko Onetowi: o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia.
