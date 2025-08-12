Koalicję Obywatelską popiera 32,04 proc. Polaków, a Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 30,88 proc. poparcia – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Na podium znalazła się także się Konfederacja z poparciem 12,84 proc.
Ankietowanym zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos.
Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano we wtorek, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą popiera 32,04 proc. W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca).
Na trzeciej pozycji w sondażu plasuje się Konfederacja (12,84 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.).
Trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które nie przekracza progu wyborczego).
Na kolejnych pozycjach w sondażu uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.), PSL (2,40 proc.) oraz „inna partia” (0,20 proc.).
Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737516-sondaz-pis-tuz-za-koalicja-obywatelska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.