Miliony złotych wydanych z KPO na jachty, solaria i ekspresy do kawy? Dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, to tylko „drobiazg” i „polityczne wykorzystywanie nieprawidłowości”.
Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które miały być przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa, zostały, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, wydane m.in. na zakup jachtów. Coś, co zszokowało opinię publiczną, jest „drobiazgiem” dla ministra sprawiedliwości”.
Myślę, że to drobiazg i polityczne wykorzystywanie nieprawidłowości, które pewnie przy tak dużych projektach zawsze się zdążają
— powiedział Żurek na antenie Polsat NEWS.
