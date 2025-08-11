Za czasów rządów Donalda Tuska zmieniono poluzowano zasady uzyskiwania środków z KPO przez firmy. To było stworzenie warunków do wybuchu obecnej afery KPO, czyli wydatkowania tych środków. Całą sprawą oburzył się m.in. Janusz Korwin-Mikke, były polityk Konfederacji.
Polskie państwo wypłaciło kasę z budżetu, bo pieniędzy z KPO jeszcze nie ma - podobno nawet wniosku nie złożono
— napisał na platformie Janusz Korwin-Mikke.
W efekcie koledzy i koleżanki z Platformy dostali pieniądze z pożyczki, której jeszcze nie mamy, a którą trzeba będzie spłacać. Powtarzam: do lochu za coś takiego!
— dodał.
