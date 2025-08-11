Korwin-Mikke zbulwersowany aferą KPO: Koledzy z PO dostali pieniądze z pożyczki, której jeszcze nie mamy. Do lochu za coś takiego!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Za czasów rządów Donalda Tuska zmieniono poluzowano zasady uzyskiwania środków z KPO przez firmy. To było stworzenie warunków do wybuchu obecnej afery KPO, czyli wydatkowania tych środków. Całą sprawą oburzył się m.in. Janusz Korwin-Mikke, były polityk Konfederacji.

Polskie państwo wypłaciło kasę z budżetu, bo pieniędzy z KPO jeszcze nie ma - podobno nawet wniosku nie złożono

— napisał na platformie Janusz Korwin-Mikke.

W efekcie koledzy i koleżanki z Platformy dostali pieniądze z pożyczki, której jeszcze nie mamy, a którą trzeba będzie spłacać. Powtarzam: do lochu za coś takiego!

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Rzońca o aferze z KPO: Te pieniądze poszły z budżetu państwa. UE może nie zgodzić się na kolesiostwo i obciąć fundusze!

Szokujący zwrot ws. afery KPO! UE nie dała jeszcze żadnych środków. „Rząd Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa”

Jachty i solaria to tylko początek? Szykuje się nowa afera ws. KPO! Tak wyglądały „wydatki na kulturę”. Absurd goni absurd

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych