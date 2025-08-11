Wiceminister obrony Cezary Tomczyk pochwalił się na platformie X tym, że Polska wkrótce będzie produkowała o wiele więcej amunicji niż obecnie. Zdaniem Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei, to jednak wciąż za mało. Nawiązał też do afery KPO, która w całości obciąża rząd Donalda Tuska.
Ukraina na froncie używa ok. 5000 sztuk amunicji 155 mm DZIENNIE. Produkcja amunicji 155 mm 2023 roku za PiS to tylko 5 tysięcy sztuk ROCZNIE… Dziś to już około 50 tysięcy sztuk rocznie. W 2028 produkcja osiągnie 200 tysięcy sztuk rocznie! Całość produkcji wraz z licencją będzie w naszym kraju. Rząd Donalda Tuska przeznaczył 2.5 miliarda złotych na budowę 3 nowych fabryk amunicji. 2 miliardy złotych przekazał MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Suwerenność amunicyjna to nasz absolutny cel w zakresie obronności
— napisał na platformie X Cezary Tomczyk.
Tomczyk właśnie potwierdził coś, o czym mówię od dawna. Produkujemy rocznie amunicji artyleryjskiej na kilka dni wojny. A celem tego rządu jest osiągnięcie za kilka lat produkcji, wystarczającej na miesiąc z hakiem obrony. Jesteście niepoważni. Ładujecie kasę w jachty i swingersów, a nie jesteście w stanie zapewnić wojsku amunicji
— zareagował na powyższy wpis Sławomir Mentzen.
