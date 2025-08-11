„Te pieniądze poszły z budżetu państwa i oczywiście będą go obciążać cały czas. Jednocześnie efektywność ich wydatkowania będzie dla gospodarki żadna” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Bogdan Rzońca. Zasiadający w komisji budżetowej PE polityk przypomina, że w sytuacji, gdy KE zakwestionuje wydatkowane w ramach KPO pieniądze, rząd nie uzyska unijnej refundacji. „Te fundusze na razie wypłacili z budżetu państwa – bardzo zadłużonego – a pieniędzy z KPO może na to nie być. Mimo to pożyczki i tak trzeba będzie spłacić” - podkreśla nasz rozmówca.
Na jaw wychodzą kolejne bulwersujące fakty związane z aferą KPO. Europoseł Bogdan Rzońca członek komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego zwraca uwagę na niezwykle istotny szczegół, który w natłoku spływających informacji ucieka uwadze opinii publicznej.
Mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której pieniądze z budżetu państwa zostały już wydane. To wszystko miało być oczywiście refinansowane z unijnych funduszy KPO. Widzimy jednak, że zrobiono to pośpiesznie, żeby zaspokoić apetyty swoich kolesiów z własnej grupy politycznej. Podpisano odpowiednie umowy i moim zdaniem obecnie te pieniądze są nie do odzyskania. Beneficjenci otrzymali już środki i je wydatkowali, niektórzy m.in. na jachty, parzenie kawy, klub swingersów, czy kurs gry w brydża. Państwo nie będzie mogło odzyskać tych pieniędzy w żaden sposób, ponieważ beneficjanci otrzymali je legalnie. Mogą oczywiście pojawić się jakieś procesy z tego tytułu, ale moim zdaniem każdy sąd przyzna rację tym, którzy pieniądze dostali na podstawie zawartej umowy, mającej twarde zapisy. Moim zdaniem zrobiono to z premedytacją, żeby tych pieniędzy już nie odzyskać. Mówiąc krótko, te pieniądze wydatkowano, tak jak chciała tego ich grupa polityczna, która wcześniej blokowała nam fundusze, a które należały się Polsce jak psu buda. Oczywiście te środki z KPO powinniśmy otrzymać dużo wcześniej
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Polityk podkreśla, że wypłaty w ramach programów KPO zostały już zrealizowane z budżetu państwa i tym właśnie należy tłumaczyć tak ogromne zadłużenie państwa, które w kilka miesięcy spowodował rząd Donalda Tuska.
Tak jak powiedziałem wcześniej, te pieniądze poszły z budżetu państwa i oczywiście będą go obciążać cały czas. Jednocześnie efektywność ich wydatkowania będzie dla gospodarki żadna. Prawie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o innowacyjność gospodarki i poziom zatrudnienia. W obecnej sytuacji to właściwie trzeciorzędne sprawy. Niestety to brutalna prawda, że tu chodziło o zaspokojenie własnego elektoratu, kolesiów i znajomych, politycznych podopiecznych. Widzimy, że odpowiedzialna za to minister o wszystkim wiedziała, wiedziały także podległe jej agencje
— ocenia nasz rozmówca.
Olbrzymie zadłużenie budżetu
Europoseł Rzońca zwraca uwagę, że nie jest przesądzone, czy Polska otrzyma refinansowanie zakwestionowanych projektów, na które pieniądze popłynęły z budżetu państwa. Na razie KE domaga od rządu Tuska wyjaśnień.
Nie jest wykluczone, że UE nie zgodzi się na takie kolesiostwo finansowe i nie wypłaci tych pieniędzy z KPO na zakwestionowane projekty. W tej sytuacji Unia Europejska może obniżyć poziom dofinansowania, stwierdzając, że nie będzie finansować jachtów itd., to oznacza obcięcie należnej Polsce puli. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak zaproponowanie przez UE sfinansowania z tych funduszy innych projektów, innych działań, które będzie ona skłonna zaakceptować. Żeby wybrnąć z tej skandalicznej sytuacji, KE stwierdzi, że pieniędzy na to, co już rozdano nie da, ale pozostawi tę pulę funduszy do innego wykorzystania, czyli na inne zakupy. W ten sposób budżet naszego państwa wyręczy Unię Europejską. To jest działanie rządzących z dużą premedytacją i dobrze przemyślane, które na szczęście ujrzało światło dzienne głównie dzięki mediom społecznościowym. To ludzie, którzy się tym interesują, ujawnili całą sprawę, bo rządzący chcieli to po cichu przygotować i przeprowadzić
— podkreśla nasz rozmówca.
Pożyczki i tak musimy spłacić
Pieniądze KPO pochodzą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest częścią Planu Odbudowy. Aby je otrzymać, Polska podpisała dwie umowy z Komisją Europejską: na część grantową oraz pożyczkową.
Trzeba wszystkim uświadomić, że niezależnie od tego, czy UE zgodzi się na przekazanie pieniędzy w ramach KPO na te dziwne projekty, czy też nie, to w 100 procentach jest jasne, że te pożyczki musimy spłacić. Dwa miesiące temu zadałem pytanie o wysokość tych pożyczek i otrzymałem odpowiedź na piśmie. Okazuje się, że polski rząd wziął dużo więcej pożyczek z KPO niż niektóre inne kraje UE. Wzięliśmy więcej pożyczek nić grantów. O tym minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nigdy nie mówiła. Raczej się chwaliła, że już mamy kolejne pieniądze z unii
— powiedział nam europoseł PiS. Z informacji jaką otrzymał z PE, wynika, że dotacje w ramach Funduszy Odbudowy to ok. 7,3 mld euro, a pożyczki sięgnęły 13,4 mld euro. Spłata pożyczki zakończy się najpóźniej po 30 latach, czyli w 2058 roku.
Polska wzięła bardzo dużo pożyczek i jak widzimy, gównie po to, żeby mieć pieniądze także na zaspokajanie potrzeb swoich kolesiów. Te fundusze na razie wypłacili z budżetu państwa – bardzo zadłużonego – a pieniędzy z KPO może na to nie być. Mimo to pożyczki i tak trzeba będzie spłacić
— podsumowuje polityk PiS.
