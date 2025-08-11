Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko podjął się karkołomnej próby bagatelizowania afery KPO, która wstrząsnęła polską opinią publiczną. „Większość beneficjentów programu HoReCa spełniła wymogi formalne określone w Krajowym Planie Odbudowy” - usiłował przekonywać.
Wiceszef MFiPR stwierdził, że afera ma być wyjaśniana. Zapowiedział, że powołany w resorcie sztab kryzysowy prowadzi kontrole zarówno w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jak w pięciu instytucjach odpowiedzialnych za wybór przedsiębiorców do dofinansowania środkami z KPO.
Chcemy znaleźć wszystkie dowody i wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, wątpliwości, które dotyczą tych dofinansowań. Zaangażowane jest w to zarówno kierownictwo ministerstwa, jak i dyrektorzy departamentów
— zapewnił.
Dodał, że szczególne wątpliwości dotyczą Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale - jak zaznaczył - kontrolowane są wszystkie instytucje odpowiedzialne za wybór firm do programu HoReCa.
Problem polega jednak na tym, że na sprawę reagowała już była szefowa PAPR Katarzyna Duber-Stachurska na którą rządzącą próbą zrzucić odpowiedzialność za swoją aferę, która ujawniła, że „MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu” i wskazywała, że „Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane”.
wyniki kontroli
Szyszko zapowiedział, że wyniki kontroli będą dostępne we wrześniu, a jeśli okaże się, że podczas selekcji beneficjentów zaistniały jakieś nadużycia to, odpowiedzialni poniosą konsekwencje finansowe. Zaznaczył, że dotyczy to zarówno beneficjentów jak i operatorów.
Ważne jest by precyzyjnie zostało zbadane, czy operatorzy, którzy organizowali panele eksperckie, którzy wybierali beneficjentów i wybierali wnioski wywiązali się ze swoich obowiązków
— dodał Szyszko.
Bagatelizowanie afery
To jednak nie wszystko! Potem wiceminister zaczął bronić tego, w jaki sposób zostały rozdysponowane pieniądze, tłumacząc, że „większość beneficjentów programu spełniła wymogi formalne określone w Krajowym Planie Odbudowy, a ewentualne nieprawidłowości stanowią niewielki odsetek w wypłaconej puli środków”.
Większość tych inwestycji rzeczywiście służyła dywersyfikacji działań. Mamy do czynienia z mniejszością
— zaznaczył.
