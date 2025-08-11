Afera KPO bardzo silnie obciąża Koalicję 13 grudnia. Donald Tusk stara się jakoś ratować sytuację i wydaje się, że znalazł już kozła ofiarnego - dziś na konferencji prasowej zapowiedział, że jutro na rządzie szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz „długi, długi czas będzie tłumaczyła” całą tę sprawę. Wirtualna Polska dowiedziała się, że Pełczyńska-Nałęcz - podobno na własne życzenie - przerwała urlop, by tłumaczyć się w sprawie afery KPO. Politycy Polski 2050 nieoficjalnie zapowiadają, że będą bronić Pełczyńskiej-Nałęcz, jeśli Tusk zdecyduje się usunąć ją z rządu i obarczyć całą winę za aferę.
Donald Tusk na konferencji prasowej najpierw absurdalnie obwiniał PiS za aferę KPO, po czym jednak odpowiedzialność zrzucił na minister swojego rządu - Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, sygnalizując, że jeśli jej tłumaczenia go nie zadowolą, to usunie ją z rządu.
Pani minister Pełczyńska-Nałęcz odpowiada za te działania, jutro na rządzie pewnie długi, długi czas będzie tłumaczyła każdy z elementem z tych procedur, będzie mówiła też o tym, co zrobiła jako nadzorujący ten resort. Po tej informacji będę miał już materiał wystarczający do tego, żeby podjąć decyzję, także personalną
— mówił Donald Tusk.
Nikogo nie zamierzam straszyć, zwłaszcza na konferencji prasowej, ale jeżeli uznam, że ktoś zawiódł tutaj także na poziomie politycznym, to poniesie konsekwencje
— dodał.
Wybuch afery KPO miał nastąpić w momencie, gdy Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz była na urlopie. Teraz przerwała go, rzekomo na własne życzenie.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przerwała urlop na własne życzenie i od 12 sierpnia będzie w pracy
— przekazało WP MFiPR.
Czy Polska 2050 będzie broniła swojej wiceprzewodniczącej przed ewentualną dymisją? Z anonimowych wypowiedzi przedstawionych w tekście WP wynika, iż należy się tego spodziewać.
Pani minister niczego nie zamiatała pod dywan, podjęła działania, zdymisjonowała szefową PARP, więc nie ma mowy o dymisji. To jest rząd koalicyjny i nie widzę możliwości, by Polska 2050 zgodziła się na robienie z niej kozła ofiarnego
— powiedział w rozmowie z WP nieoficjalnie przedstawiciel Polski 2050.
Sprawę trzeba wyjaśnić, ale nie ma mowy o dymisji. Jeśli będzie trzeba, będziemy jej bronili
— zadeklarowała inna osoba z partii Szymona Hołowni.
Z kolei członek rządu z KO przekazał WP, że obecnie waży się polityczna przyszłość Pełczyńskiej-Nałęcz, gdyż od tego, co powie, zależą ewentualne dymisje.
