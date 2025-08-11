Powszechnie już wiadomo, że afera KPO wynika z poluzowania warunków do uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców przez obecne władze. W sieci przypomniano, że po wybuchu pandemii koronawirusa rząd PiS stworzył Tarcze Finansowe PFR, a finansowanie z tego tytułu uzyskało bardzo wiele firm. Nie wybuchła wówczas jednak podobna afera, jak ta obecna z KPO. Dlaczego? „W sytuacji naprawdę kryzysowej, połączono systemy IT: banków, ZUS-u i Urzędów Skarbowych, żeby weryfikowały firmy. Były warunki, że nie możesz zamknąć firmy, jak wziąłeś dotację, że musisz mieć pracowników na etacie i że nie możesz ich zwolnić, jeśli wziąłeś dotację” - wyliczył portal NowyŚwiat24. Stanisław Żaryn, były rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, wskazał też na działalność kontrolerów CBA.
A pamiętacie Tarcze Finansowe PFR dla firm w 2020 i 2021, żeby je ratować po wybuchu pandemii i żeby utrzymały one zatrudnienie? Te Tarcze może nie były doskonałe, ale… w sytuacji naprawdę kryzysowej, połączono systemy IT: banków, ZUS-u i Urzędów Skarbowych, żeby weryfikowały firmy. Były warunki, że nie możesz zamknąć firmy, jak wziąłeś dotację, że musisz mieć pracowników na etacie i że nie możesz ich zwolnić, jeśli wziąłeś dotację. Przy rozdziale KPO nie zrobiono de facto nic, żeby cokolwiek weryfikować i dbać o pracowników firm. Zadbano jedynie o ich właścicieli
— przypomniał na platformie X portal NowyŚwiat24, jasno pokazując, że wymówka koalicji Donalda Tuska presją czasu jest słaba.
Warto przypominać! Dziękuję NowyŚwiat24 za ten wpis. W czasie Tarcz Finansowych PFR świetną pracę wykonali analitycy i kontrolerzy CBA
— napisał na platformie X Stanisław Żaryn.
