„To obrzydliwy przekręt i pokazanie prawdziwego oblicza ideowego oraz moralnego tego rządu. Władzy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej” - ocenia były parlamentarzysta Bogdan Pęk na antenie Telewizji wPolsce24. Wypowiedział się na temat afery KPO. „Trzeba ten program i ten rząd dokładnie śledzić. Tam są dużo większe pieniądze, które mają być przekazane na działania, które jeszcze bardziej uzależnią państwo polskie od Brukseli. Choć mówię, to są polskie pieniądze i Polacy będą musieli te kredyty spłacać. To jest największe zagrożenie. To co dzisiaj obserwujemy, to jest złodziejski odprysk” — dodaje.
KPO to przekręt polityczny
Bogdan Pęk podkreśla, że KPO to nie są darmowe pieniądze, tylko pożyczki, które trzeba będzie spłacić.
To nie tylko gruby szwindel. To jest strategiczny…
