Koalicja rządząca, uderzając w emocjonalne tony, próbuje wywierać presję na prezydencie Karolu Nawrockim, aby podpisał tzw. „ustawę wiatrakową”. Do chóru szantażystów dołączyli m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. „Naprawdę zawetuje Pan tańszy prąd dla Polaków?”-emocjonuje się Szłapka. „Pan Prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. ‘ustawy wiatrakowej’”- wyjaśnia we wpisie na platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
Prezydent Karol Nawrocki kocha sport, a koalicja 13 grudnia, jak się wydaje, stworzyła nową dyscyplinę. Jej nazwa brzmi: rozhuśtanie emocji. Platforma Obywatelska i jej obecni koalicjanci ostro trenowali jeszcze będąc w opozycji, a teraz, jako rząd, dalej lubią uderzać w emocjonalne tony i przemawiać z pozycji moralnej wyższości. Najnowszy przykład to tzw. ustawa wiatrakowa.
Wszystkie zagrożenia związane z tą ustawą wypunktowała niedawno Anna Trzeciakowska, była minister klimatu i środowiska. Trzeciakowska na portalu X chętnie włącza się w dyskusję na ten temat, pisząc wprost: mamy do czynienia z „bublem”.
A propos bubla wiatrakowego, którym Koalicja szantażuje prezydenta. Wiatrakowi inwestorzy w USA i UE przeżywają ostatnio trudne chwile - wielomiliardowe odpisy nieopłacalnych inwestycji, awaryjne dokapitalizowania, fiasko kolejnych projektów. Okazuje się, że bez dopłat z budżetu i waszych kieszeni ten prąd się bardzo często nie opłaca. Nikomu. Ani inwestorowi ani odbiorcom
— ocenia była minister.
Koalicja pisze i nagrywa filmy
Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska, domagała się podpisu pod ustawą jeszcze 26 czerwca, od ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz zabrała się za jego następcę Karola Nawrockiego, który swój urząd pełni od 6 sierpnia.
Jeżeli chcemy w Polsce tańszej energii, potrzebujemy, by prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o rozwoju elektrowni wiatrowych na lądzie, bo to jest najtańsze dostępne dziś źródło energii w Polsce. Ale ta ustawa to globalnie szereg różnych ważnych rozwiązań. Jedno z najważniejszych to zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych, dla polskich rodzin do końca roku. Ta ustawa oczywiście wprowadza szereg innych ważnych rozwiązań. Polskie rodziny mieszkające wokół takich elektrowni wiatrowych będą mogły partycypować w zyskach z inwestycji. Te rodziny, które mieszkają w promieniu od 500 m dozwolonych ustawą, będą mogły partycypować w zyskach do nawet 20 tys. zł rocznie. I - co najważniejsze - decyzje w tej sprawie, gdzie elektrownie wiatrowe będą mogły powstawać, będzie podejmować samorząd terytorialny, rada gminy we współpracy i konsultacji z lokalną społecznością. Ustawa o rozwoju elektrowni wiatrowych na lądzie wprowadza też szereg innych ważnych rozwiązań. Z jednej strony pozwoli na przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Z drugiej strony wprowadza system wsparcia dla biometanu, biogazu, przyspiesza budowę linii bezpośrednich i szeregu innych ważnych usprawnień. Panie prezydencie, nie ma co się zastanawiać, trzeba podpisać tę ustawę.
— mówi minister klimatu na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.
Naprawdę zawetuje Pan tańszy prąd dla Polaków?
— emocjonuje się z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka (ciekawe czy pewien serwis factcheckingowy złapie go na kolejnej manipulacji?)
Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat odwołuje się z kolei do kwestii współpracy ponad podziałami dla dobra Polaków.
Pierwszy dzień prezydentury - Karol Nawrocki obiecuje „współpracę ponad podziałami” dla dobra mieszkańców Polski. Piąty dzień prezydentury - zapowiedź weta dla taniego prądu z wiatru i dla zamrożenia cen energii. Panie Prezydencie, to jak jest w końcu z tym wspieraniem rozwoju?
— napisała polityk.
Na ironię siliła się z kolei Elżbieta Polak, niegdyś pani marszałek od „rtęci w Odrze”, dziś - poseł Koalicji Obywatelskiej.
Sejm podjął ustawę, która zamraża ceny energii. Ale prezydent Nawrocki zamroził nam tę ustawę. Panie Nawrocki nie powiedzieli panu, że prezydent nie tylko gada ale też pisze. Obiecywał pan niskie ceny, wystarczy teraz podpisać!
— napisała na X, dołączając nagranie.
Jest to nawet dość pocieszne, że tego rodzaju wezwania słychać ze strony środowiska politycznego, które przez obie kadencje prezydenta Andrzeja Dudy drwiło, że podpisze bezrefleksyjnie wszystko, co poda mu prezes PiS, nawet gdy będzie to tylko kot Jarosława Kaczyńskiego. Teraz oczekują od nowego prezydenta, aby już, teraz, natychmiast podpisywał ustawę, co do zawartości której próbują wprowadzać Polaków w błąd.
Opozycja: To bandyckie, lobbystyczne zapędy
Nasz chór emocjonalno-klimatycznych szantażystów doczekał się już ciekawych odpowiedzi.
Brak akceptacji prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy wiatrakowej nie dziwi. Koalicji 13 grudnia chodziło wyłącznie o to, żeby wiatrakowe lobby miało żniwa, a same wiatraki były stawiane tuż przy zabudowaniach - dlatego przeprowadzili legislacyjny szantaż. Przypomnę, że Klub PiS przygotował ustawę tylko w zakresie mrożenia cen energii i to na niższym poziomie niż rządowa propozycja oraz na cały przyszły rok. Gdyby ekipie Tuska zależało na tym, żeby Polacy nie płacili wysokich rachunków, powinni przyjać naszą propozycję
— napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Tandetę tego spinu może reprezentować tylko nieudacznik, który tak poprowadził polską prezydencję w UE, że uznano, że jego urząd jest nikomu do niczego niepotrzebny…
— skomentował wpis Szłapki Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef dyplomacji.
Naprawdę do ustawy mrożącej ceny prądu wrzuciliście obniżenie minimalnej odległości stawianych farm wiatrowych od istniejących gospodarstw domowych? Naprawdę macie ludzi za nic nie kumających debili?
— pyta ministra Szłapkę poseł Kacper Płażyński.
Na całe szczęście będzie powstrzymywał wasze bandyckie lobbystyczne zapędy
— pisze Jan Kanthak, poseł PiS.
Dodam, że cała ustawa wiatrakowa jest jedną wielką wrzutką lobbystyczną w interesie zagranicznych deweloperów branży wiatrakowej. Rząd Tuska w czasie rzekomej polskiej prezydencji w UE nie pisnął nawet słowem w kluczowej dla niższych cen energii sprawie - likwidacji albo reformy podatku CO2 tak, aby obniżyć o 1/3 ceny energii jak chce Pezydent RP
— zwraca uwagę poseł Janusz Kowalski.
Chcecie wiatraki ludziom stawiać pod domami, żeby klęknąć przed Niemcami. Wpisaliście to w ustawę o cenach energii. Nie z tym Prezydentem, takie podludzkie numery
— odpowiada poseł Elżbiecie Polak parlamentarzysta PiS Dariusz Matecki.
Jeśli chodzi o opinie spoza polityki (oprócz cytowanej wcześniej byłej minister), tak całą sytuację widzi sędzia Kamil Zaradkiewicz:
To się nazywa „szantaż legislacyjny” wobec Prezydenta. Niedawno o tym pisałem - jedna dobra rzecz celowo wstawiona do złej ustawy. Uleganie takiemu szantażowi tylko zachęci reżim do tej praktyki, skoro jest skuteczna.
Manipulacja na poziomie…przedszkola? Nieee, to obrażało by przedszkolaków. Połączyliście zakup złomu wiatrakowego, z zamrożeniem cen energii i myśleliście, że Prezydent Karol Nawrocki na to się złapie. Pewnie już uruchomione zostały mendia , żeby powielać tę manipulację
— pisze z kolei fotograf Andrzej Hrechorowicz.
Leśkiewicz: Prezydent nie podjął jeszcze decyzji
Co ważne, w sprawie „ustawy wiatrakowej” mamy również głos z Kancelarii Prezydenta. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz mówił na ten temat najpierw w Studiu PAP, później natomiast zamieścił na platformie X wpis, w którym zwraca uwagę, że prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji co do ustawy.
Wszystkie działania Pana Prezydenta Karola Nawrockiego będą zmierzały do obniżenia cen prądu, zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej. To rząd ograniczył Tarczę Energetyczną do końca września i celowo włożył ją do „ustawy wiatrakowej”. Przypominam, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej upadł ze względu na wrzutki lobbingowe w styczniu 2024 roku. W związku z tamtymi okolicznościami sprawa wymaga dodatkowej, gruntownej analizy. Pan Prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. „ustawy wiatrakowej”
— napisał rzecznik prezydenta.
jj/X
