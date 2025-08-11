Afera KPO zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Okazuje się, że w bulwersujący sposób nie były wydatkowane jedynie środki przeznaczone na wsparcie hotelarzy i restauratorów, ale chodzi też o wydatki na kulturę. Środki trafiły m.in. ma projekt „Rozpoczęcie szkolenia zawodowego w kierunku koordynacji, konsultacji i choreografii scen intymnych w teatrze i filmie, oraz dzielenie się nabytą specjalistyczną wiedzą z polskimi aktorami i twórcami”. Poseł PiS i były minister kultury na platformie X ujawnił, z czego wynikają tak oburzające wydawanie tych środków w dziedzinie kultury.
Jak to z KPO w kulturze było: 1) Bruksela wyrzuciła z KPO w kulturze wszystkie inwestycje, nawet tak nowoczesne jak Cracovia, oddział MNK dedykowany nowym technologiom, dizajnowi i architekturze
— napisał na platformie X Piotr Gliński.
Sienkiewicz z Wróblewską i Cienkowską zlikwidowali z głupoty i przyczyn politycznych 4 operatorów (dla 4 dziedzin kultury) i wszystko wrzucili do jednego worka. Pisałem interpelacje, że będzie skandal. Byli mądrzejsi, do tego dodać beznadziejne lewactwo panujące w resorcie i… mamy te głupoty z KPO
— podsumował były szef resortu kultury.
