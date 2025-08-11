„Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę jak wygląda jego szczękościsk czy nawet nawet oczy. Gdy kamery go zbliżają, kiedy mówi „Prawo i Sprawiedliwość”, kiedy mówi „Kaczyński”. Bez kwestii grzecznościowych - jak pan prezes Kaczyński czy Jarosław Kaczyński. To już jest rzecz, która jest nieuleczalna i niestety ona może jedynie potęgować. Nic tutaj w tym zakresie zdrowotnie nie da zrobić” - powiedział poseł PiS Piotr Kaleta na antenie Telewizji wPolsce24.
Kaleta wypowiedział się również na temat medialnego ataku na prezydenta Karola Nawrockiego. Poruszył też kwestię afery KPO.
Choroby i przyszłość Tuska
Poseł PiS Piotr Kaleta został zapytany o plotki odnośnie do stanu zdrowia Donalda Tuska.
Donald Tusk jest chory przewlekle, nieuleczalnie i już z tego chyba się nie da rady jakimikolwiek…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737458-kaleta-tusk-jest-chory-z-nienawisci-do-kaczynskiego-i-pisu