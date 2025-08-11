Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Piotr Kaleta bez ogródek: Tusk jest chory przewlekle z nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego i PiSu

Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę jak wygląda jego szczękościsk czy nawet nawet oczy. Gdy kamery go zbliżają, kiedy mówi „Prawo i Sprawiedliwość”, kiedy mówi „Kaczyński”. Bez kwestii grzecznościowych - jak pan prezes Kaczyński czy Jarosław Kaczyński. To już jest rzecz, która jest nieuleczalna i niestety ona może jedynie potęgować. Nic tutaj w tym zakresie zdrowotnie nie da zrobić” - powiedział poseł PiS Piotr Kaleta na antenie Telewizji wPolsce24.

Kaleta wypowiedział się również na temat medialnego ataku na prezydenta Karola Nawrockiego. Poruszył też kwestię afery KPO.

Choroby i przyszłość Tuska

Poseł PiS Piotr Kaleta został zapytany o plotki odnośnie do stanu zdrowia Donalda Tuska.

Donald Tusk jest chory przewlekle, nieuleczalnie i już z tego chyba się nie da rady jakimikolwiek…

