Nielegalnie przejęta przez obecne władze Prokuratura Krajowa informuje dziś o przedłużeniu zawieszenia w czynnościach zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego. Będzie to kolejne sześć miesięcy. Decyzję podjął Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym.
Decyzja sądu zapadła po rozpoznaniu wniosku rzecznika dyscyplinarnego, powołanego do zbadania działań zastępcy PG, w związku z wszczęciem przez niego w lutym br. śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez m.in. premiera, marszałków: Sejmu i Senatu, czy szefa Rządowego Centrum Legislacji. Zawiadomienie w tej sprawie skierował do prokuratora prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Ówczesny szef MS i prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił swojego zastępcę w czynnościach na pół roku.
W sprawie wszczęto ponadto śledztwo w Wydziale spraw wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej.
Uzasadnienie decyzji
Rzecznik nielegalnie przejętej PK poinformował dziś, że postanowieniem z 5 sierpnia zawieszenie w czynnościach prok. Ostrowskiego zostało przedłużone na kolejne sześć miesięcy. Decyzję Sąd Dyscyplinarny uzasadnił tym, że przesłanki zawieszenia zastępcy PG są wciąż aktualne, co potwierdza dokumentacja zgromadzona w toku postępowania dyscyplinarnego.
Charakter przewinień dyscyplinarnych będących przedmiotem postępowania, godzących w powagę i zaufanie do urzędu prokuratora, uzasadnia dalsze odsunięcie prokuratora Michała Ostrowskiego od wykonywania obowiązków służbowych. Nie ma bowiem gwarancji, że obowiązki te byłyby wykonywane w sposób prawidłowy, licujący z godnością urzędu
— czytamy w komunikacie na stronie PK.
Postanowienie, dodał prok. Przemysław Nowak, nie jest prawomocne.
Nieuwzględnione odwołanie złożone przez mec. Lewandowskiego
Rzecznik neo-PK informował ponadto o nieuwzględnieniu przez sąd odwołania mec. Bartosza Lewandowskiego od zawieszenia w lutym prok. Ostrowskiego. Decyzja zapadła 6 sierpnia, w składzie trzyosobowym. Sąd dyscyplinarny uznał, że prok. Ostrowski wszczął śledztwo bez dopełnienia procedur i „naruszył reguły transparentnego, bezstronnego i obiektywnego działania prokuratury”.
Jak dodał rzecznik nielegalnie przejętej PK, w uzasadnieniu decyzji sąd wskazał m.in., że pełnienie funkcji prokuratora, w tym zastępcy PG, „zobowiązuje do szczególnej dbałości o godność urzędu prokuratorskiego, jak również do postępowania w sposób, który nie będzie podważał zaufania do działalności prokuratury, a także postępowania szczególnie respektującego tryb i zasady czynności prokuratorskich”.
Zdaniem Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym analiza materiałów sprawy pozwala na uznanie, że wykonywanie czynności prokuratora przez prokuratora Michała Ostrowskiego – w toku trwania postępowania dyscyplinarnego, a także w toku postępowania karnego – może doprowadzić do istotnego podważenia autorytetu prokuratury
— czytamy.
To postanowienie jest prawomocne.
Jeżeli obrona praworządności jest uchybieniem godności urzędu prokuratorskiego, jak nazwać „popisy” prokuratury przejętej przez rząd Donalda Tuska, które to możemy obserwować od ponad roku?
