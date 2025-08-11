Jak co miesiąc, także i wczoraj, grupa prowokatorów próbowała przeszkadzać politykom PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele w modlitwie za ofiary katastrofy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego. Próbowali zagłuszać wystąpienie prezesa PiS, na co Jarosław Kaczyński zareagował w emocjonalny sposób, nazywając ich „śmieciami”. Donald Tusk na konferencji prasowej atakował dziś prezesa PiS za te słowa. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego od wielu miesięcy pozwala na to, by prowokatorzy przeszkadzali politykom PiS w oddawaniu hołdu ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Nie wiem jakie śmieci trzeba mieć w głowie i sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to nie jest już mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego, obserwuję tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie nie ma miejsca szczerze powiedziawszy
— powiedział Donald Tusk. Najwyraźniej jego niesmaku nie budzi grupa prowokatorów, która co miesiąc pojawia się na pl. Piłsudskiego tylko to, by przeszkadzać politykom PiS w oddaniu hołdu ofiarom katastrofy smoleńskiej, regularnie też próbują złożyć skandaliczny wieniec, z napisem obrażającym i pomawiającym śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Obserwuję z takim niesmakiem tę ewolucję. Różne wyzwiska padały pod adresem różnych ludzi, środowisk. Pamiętacie Państwo, inteligent z Żoliborza lubił nazywać ludzi gorszym sortem, elementem animalnym. Śmieci pojawiły się chyba pierwszy w jego ustach i pokazują na bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję, ale ten typ tak ma
— wypalił Tusk, który w przeszłości tolerował działalność w PO m.in. Janusza Palikota, obrażającego w oburzający sposób polityków PiS. Także jego obecny szef MSZ, Radosław Sikorski, przed laty pytał, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński „tym razem jest na proszkach, czy nie”.
