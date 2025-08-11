Poseł Paweł Kukiz skomentował w mediach społecznościowych nieprawidłowości wokół wydatkowania środków z KPO. Przy okazji wspomniał o jednej z „afer” rozdmuchanych przez Koalicję Obywatelską i sprzyjające jej media przed wyborami w 2023 r. „Tuż przed wyborami 2023 różnej maści Szczerbo-Zębacze rozpoczęły w zaprzyjaźnionych z nimi mediach-przechowalniach dzieci komunistów (TVN24 itp.) nagonkę na mnie, jakobym ‘wziął od Morawieckiego 4 mln na swoją fundację’” - przypomniał Kukiz. Po wyborach sprawa ucichła. „Cel został osiągnięty - hasło ‘Kukiz wziął’ ciemnota łyknęła, Szczerbo-Zęby zrobiły sobie kampanię na tym haśle i podostawały się do Sejmu, Senatu i EP a że nie ma nawet grosza do którego można by się przyczepić i pokazać Kukiza w kajdankach zespolonych w drodze do Radomia - o fundacji i Instytucie Demokracji Bezpośredniej już te ‘wolne’ (od prawdy) media nie wspomną - zwrócił uwagę.
Koalicja Obywatelska zarówno w okresie rządów PiS, jak i już później, po przejęciu władzy, starała się stworzyć narrację, jakoby lata 2015-2023 były jednym wielkim pasmem afer, kradzieży i korupcji. Sęk w tym, że nie udało się nikogo skazać, sądy orzekają, że afery nie było, z oskarżeń pod adresem poprzedniego rządu wycofuje się prezes NIK.
Przypadek Kukiza
Jak bardzo rozdmuchane były kolejne „afery” ogłaszane niemal codziennie przez posłów (obecnie do Parlamentu Europejskiego) Dariusza Jońskiego i Michała Szczerbę, dobitnie pokazuje przykład posła Pawła Kukiza.
Tuż przed wyborami 2023 różnej maści Szczerbo-Zębacze rozpoczęły w zaprzyjaźnionych z nimi mediach-przechowalniach dzieci komunistów (TVN24 itp.) nagonkę na mnie, jakobym „wziął od Morawieckiego 4 mln na swoją fundację”. Po wyborach - cicho o „sprawie” w mediach. Zero. Cel został osiągnięty - hasło „Kukiz wziął” ciemnota łyknęła, Szczerbo-Zęby zrobiły sobie kampanię na tym haśle i podostawały się do Sejmu, Senatu i EP a że nie ma nawet grosza do którego można by się przyczepić i pokazać Kukiza w kajdankach zespolonych w drodze do Radomia - o fundacji i Instytucie Demokracji Bezpośredniej już te „wolne” (od prawdy) media nie wspomną…
— napisał na platformie X.
A szkoda, bo w przeciwieństwie do PONAD MILIARDA złotych na swingersów, jachty i inne dziwy, te 3 MILIONY które „Kukiz wziął” w całości zostały przeznaczone na edukację w zakresie demokracji bezpośredniej czyli wróciły do ludzi, do podatnika. Ani Zarząd Fundacji, ani Rada, ani sama Fundacja nie „przytuliła” z tego tytułu ANI GROSZA
— dodał Kukiz.
W samym, JEDNYM Opolu blisko 20 firm- najczęściej „życzliwych” PO - otrzymało około 10 milionów zeta dla siebie, do swojej dyspozycji na nie do końca jasne cele. Kilkakrotnie więcej niż nasza Fundacja „Potrafisz Polsko”, która wszystkie pieniądze z KPRM przeznaczyła na próby edukowania Obywateli w CAŁEJ Polsce i wyciągania wielu z nich z ciemnoty, która powoduje m.in. to, ze wierzą w każde bzdury zaserwowane im w tytułach medialnych i Szczerbo-Zębowych kłamstwach… Miłego Tygodnia
— podsumował.
Koalicja 13 grudnia lubi używać wobec przeciwników metody: „rzucajmy błotem na oślep, zawsze coś się przyklei”. Podobne działania można było zaobserwować w kampanii wyborczej wobec prezydenta Karola Nawrockiego, którego w czasie kandydowania oskarżano o coraz to bardziej absurdalne przewiny. I o ile z niektórych zarzutów śmiał się każdy, kto nie jest „silnym razem”, o tyle inne, niestety, „przykleiły się”.
