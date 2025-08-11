Poseł Joanna Lichocka z PiS była gościem „Porannej Rozmowy” na antenie Telewizji wPolsce24. Odniosła się do afery z Krajowym Planem Odbudowy, który wybuchł za rządów ekipy Donalda Tuska. „Byłabym ostrożna z oskarżaniem tutaj wyłącznie pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Widać, że Tusk chce zrobić z niej kozła ofiarnego. To zdecydowanie jest walka z Szymonem Hołownią i z panią Pełczyńską-Nałęcz. Przypomnę, że za program odpowiadał wiceminister Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu i bardzo bliski kumpel Tuska. Nie ma przypadków. Jest zasada - jesteś w Platformie, bronimy cię, dajemy ci zarobić, dajesz na platformę, dostajesz z KPO” - powiedziała.
Czy KPO zatopi PO?
Poseł PiS Joanna Lichocka została zapytana czy afera KPO doprowadzi do upadku Platformy Obywatelskiej.
Obawiam się,…
