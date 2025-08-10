Banderowska flaga na Narodowym. Magierowski: Setki sprawnych fizycznie Ukraińców w wieku poborowym. Jestem wściekły

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Marek Magierowski odniósł się do sprawy skandalicznego wydarzenia, które miało miejsce na koncercie na PGE Narodowym. Podczas występu białoruskiego artysty obecni na wydarzeniu Ukraińcy eksponowali banderowską flagę.

W swoim wpisie na portalu X Marek Magierowski pisze o swoim oburzeniu na widok czerwono-czarnej banderowskiej flagi, która pojawiła się na PGE Narodowym. Były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Izraelu pisze o Ukraińcach w wieku poborowym, którzy w tak skandaliczny sposób bawili się na koncercie.

Setki sprawnych fizycznie Ukraińców w wieku poborowym, wczoraj wieczorem na koncercie w Warszawie. Z dumą eksponowali nacjonalistyczną czerwono-czarną flagę

– czytamy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nieformalny koncert Białorusina na Woli, do akcji wkroczyła policja. „Nie miał zgody”. Do tego banderowska flaga na Narodowym

„Jestem naprawdę wściekły”

Magierowski pisze o zniewadze, jaką takie zachowanie jest dla większości naszych rodaków.

To oburzająca zniewaga dla większości Polaków. Jako ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych zaciekle broniłem w Waszyngtonie sprawy ukraińskiej. Teraz jestem naprawdę wściekły

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Banderowska flaga na PGE Narodowym! Będzie zawiadomienie do prokuratury. „Oczekujemy natychmiastowej reakcji”

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych