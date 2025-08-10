Marek Magierowski odniósł się do sprawy skandalicznego wydarzenia, które miało miejsce na koncercie na PGE Narodowym. Podczas występu białoruskiego artysty obecni na wydarzeniu Ukraińcy eksponowali banderowską flagę.
W swoim wpisie na portalu X Marek Magierowski pisze o swoim oburzeniu na widok czerwono-czarnej banderowskiej flagi, która pojawiła się na PGE Narodowym. Były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Izraelu pisze o Ukraińcach w wieku poborowym, którzy w tak skandaliczny sposób bawili się na koncercie.
Setki sprawnych fizycznie Ukraińców w wieku poborowym, wczoraj wieczorem na koncercie w Warszawie. Z dumą eksponowali nacjonalistyczną czerwono-czarną flagę
– czytamy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nieformalny koncert Białorusina na Woli, do akcji wkroczyła policja. „Nie miał zgody”. Do tego banderowska flaga na Narodowym
„Jestem naprawdę wściekły”
Magierowski pisze o zniewadze, jaką takie zachowanie jest dla większości naszych rodaków.
To oburzająca zniewaga dla większości Polaków. Jako ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych zaciekle broniłem w Waszyngtonie sprawy ukraińskiej. Teraz jestem naprawdę wściekły
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737416-banderowska-flaga-na-narodowym-magierowski-jestem-wsciekly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.