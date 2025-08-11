Politycy i publicyści podkreślający w przestrzeni publicznej, że decyzja o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego była „hańbą”, działają w istocie na rzecz Niemiec – uważa publicysta tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn. Wymienia wśród nich Stanisława Tyszkę, wpływowego doradcy Sławomira Mentzena.
Jeśli rozkaz o rozpoczęciu walki był „haniebny”, to wina Niemców za wszelkie zbrodnie i zburzenie stolicy nie jest stuprocentowa
— zauważa na łamach „Sieci” Piotr Gursztyn.
W dobie debaty o reparacjach oraz innych formach zadośćuczynienia za zbrodnie wojenne strona niemiecka będzie mogła się powołać na głosy ze strony polskiej. Skoro decyzja KG AK była zbrodnią, a jej sprawcy powinni być osądzeni (to też częste głosy ludzi atakujących pamięć powstania), to wina Niemiec jest tylko częściowa. Nie można zatem domagać się daleko idących odszkodowań – w myśl zasady, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jakieś pretensje do Niemiec? Przecież Polacy sami piszą, że powstanie to zbrodnia KG AK
— podkreśla publicysta.
Odnosi się on m.in. do wpisu Stanisława Tyszki, europosła Konfederacji i jednego z najbliższych współpracowników Sławomira Mentzena.
Cześć i chwała bohaterom i ofiarom Powstania! Hańba dowódcom i politycznym decydentom za wydanie rozkazu
— napisał on na X w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Tego typu wypowiedzi, zdaniem Gursztyna, szkodzą nie tylko Polsce – mogą zaszkodzić także Konfederacji. Przypomina on niedawny sondaż dla „Rzeczpospolitej”, w którym 51 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy Powstanie było potrzebne i powinno było wybuchnąć”. To o 16 procent więcej, niż jeszcze w 2018 roku. Podobnie jak większość Polaków odpowiedziało ponad 70 proc. wyborców Konfederacji. Mogą mieć oni więc spory problem z ludźmi pokroju Tyszki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737412-wplywowy-doradca-mentzena-dziala-na-rzecz-niemiec
