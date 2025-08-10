„Pomóżcie mi to zrozumieć, oni chcą ludziom powiedzieć, że to ukradli na jachty, sauny i domy tylko 1.2 mld i to nie jest wcale dużo?” - napisał europoseł PiS Waldemar Buda, komentując absurdalny wpis KPRM, w którym próbowano wmawiać Polakom, że w ramach afery KPO wcale nie przepalono zbyt wielu pieniedzy.
Kancelaria Premiera próbowała lekceważyć ogromną aferę KPO, która wywołała ogromną lawinę oburzenia, publikując absurdalne zestawienie, w którym zwraca uwagę, że fundusz HoReCa, którego dotyczy sprawa, to tylko 1,2 miliarda złotych, kiedy cały fundusz wynosi 255 miliardów złotych.
Trudne pytania
Desperacka próba zbagatelizowania afery przez rząd jest mocno komentowana w mediach społecznościowych.
Pomóżcie mi to zrozumieć, oni chcą ludziom powiedzieć, że to ukradli na jachty, sauny i domy tylko 1.2 mld i to nie jest wcale dużo?
— pytał europoseł PiS Waldemar Buda.
Fakty są takie, że żona posła PO Artura Łąckiego dostała z trzech projektów ponad milion złotych na PRYWATNY HOTEL. W jaki sposób to ma zmieniać Polskę? To zmieni jedynie ogródek zimowy u najbogatszego posła w Polsce
— zauważył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.
Ile poszło na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków ? Ile straciliśmy na waszej walce przeciwko oskładkowaniu śmieciówek? Cieszy, że w końcu udało się środki odblokować tylko niepokoi całkowity brak kontroli, na co poszło nawet to 0,6% KPO
— zauważył Damian Krawczuk z zarządu łódzkiego Razem.
Czyli zostały Wam jeszcze ponad 253 miliardy do przepalenia. Dzięki za ostrzeżenie! Będziemy się przyglądać!
— zapewnił wicerzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
Im więcej wydacie tym więcej będzie wtop, wpadek i rozkradania. Także czekamy na publikację wydatków. Jesteście nieudacznikami
— zaznaczył przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie Rafał Kubowicz.
Beneficjentów KPO serdecznie zapraszam do dywersfikacji geograficznej i majątkowej. Trzymanie pieniędzy w Polsce nie jest mądre
— drwił Cezary Graf, doradca majątkowy.
