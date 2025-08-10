WIDEO

Waldemar Buda: Proszę mi pokazać drugiego takiego człowieka jak poseł Artur Łącki, który wychodzi, obraża wszystkich i mówi, że mu się należało

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Buda / autor: Fratria

W studiu zawrzało! „Proszę mi pokazać drugiego takiego człowieka jak poseł Artur Łącki, który wychodzi, obraża wszystkich i mówi, że mu się należało, bo ma hotel na żonę. To samo Czarzasty” – zauważył europoseł PiS i były minister rozwoju Waldemar Buda w RDC, komentując aferę związaną z KPO. W czasie rozmowy atakowała go Karolina Zioło-Pużuk. „Powinien pan się udać naprawdę na jakąś terapię uważności” – wskazała polityk Polski 2050. „To pani krzyczy” - odpowiedział Waldemar Buda. Z kolei Piotr Woźniak z Lewicy prosił o „rozmowę merytoryczną bez emocji”.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Łącki tłumaczy się z afery KPO. Oskarżenia wobec jego żony nazywa „kłamstwami i bzdurami”: „Populistyczne gadanie”

Jak wyjaśnił Waldemar Buda, czym innym jest prowadzenie działalności w dotacjach, jeżeli tak to jest opisane, a czym innym jest wysyłanie pieniędzy swoim kolegom.

Ja się pytam, jak oni to załatwiali, bo było mnóstwo przedsiębiorców, którzy się o to starali. Spora część nic nie dostała. Bo jak ktoś dostał na jacht, to inny nie dostał na piec do pizzy, który mu się zepsuł w pizzerii. I to na tym polega problem. Jaka jest uczciwa konkurencja między tym, który właśnie weźmie sobie takie pieniądze i prowadzi hotel i sobie zrobi saunę i tak dalej, a inny kupuje to z własnych pieniędzy. To jest zwykła nieuczciwość

— zaznaczył europoseł PiS.

„Teraz ja mówię”

Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami na ogólnych zasadach obowiązujących może oczekiwać tej pomocy. Rozumiem, że po doświadczeniach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie kolegom rozdawaliście pieniądze w ramach Funduszu Sprawiedliwości, w ramach tzw. Willa Plus nareszcie zrozumieliście, że to nie jest optymalne. Teraz ja mówię i niech mi pan nie przerywa! Jeszcze raz mi pan przerwie, to jest skandal, co pan robi. Powinien się pan udać naprawdę na jakąś terapię uważności, żeby na chwileczkę się zdystansować i wziąć głęboki oddech

— stwierdziła Karolina Zioło-Pużuk.

To pani krzyczy

— zauważył Waldemar Buda.

To jest bardzo ciekawa rozmowa, którą pan chce podjąć. To znaczy na temat potencjalnych ograniczeń w działalności zawodowej czy też gospodarczej członków rodzin polityków. I to jest sensowna rozmowa, którą możemy odbyć na cywilizowanych zasadach. Natomiast proszę pamiętać, że to, że ktoś jest znajomym kogoś i ma biznes i dostaje jakieś pieniądze, nie czyni z niego automatycznie oszusta

— mówiła poseł Polski 2050.

„To ludzie wykryli”

Rozmawiajmy merytorycznie, bez emocji. Państwo wykryliście w cudzysłowie aferę, ale są z tego konsekwencje

— wskazał Piotr Woźniak z Lewicy

To ludzie wykryli, opublikowano mapę

— wyjaśnił szybko Waldemar Buda.

Teraz piłka jest po państwa stronie. Jakie chcecie zmiany jako opozycja wprowadzić do legislacji dotyczącej rodzin polityków? To po pierwsze. Po drugie, jakie zmiany chcecie?

— pytał Piotr Woźniak.

Oni będą kradli, a my mamy mówić, jak mogą kraść i ile?

— odpowiedział europoseł PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ:

TYLKO U NAS. Robert Telus: Zaciągnęli kredyt na swoje jachty. To jest po prostu wielka kradzież i złodziejstwo naszych środków

Zgorzelski próbuje lekceważyć aferę KPO. „Burza w szklaneczce wody”. Fogiel dosadnie: „To jest plucie w twarz chorym na raka”

nt/X/RDC

