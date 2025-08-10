Była szefowa PARP Katarzyna Duber-Stachurska, na którą rządzący próbują zrzucić odpowiedzialność za aferę KPO, opowiada teraz, że decyzję w tej sprawie podejmowała osobiście minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. „MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu. Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane. Pani Minister zapewniała przedsiębiorców, że osobiście interweniowała, by poluzować pierwotne zasady, żeby środki płynęły sprawniej i szybciej” - zaznaczyła.
Resort funduszy i polityki regionalnej zamieścił oświadczenie, w którym jego przedstawiciele zadeklarowali weryfikację przyznanych środków z KPO dla przedsiębiorców z branży gastronomiczno-hotelarskiej (HoReCa). Zapewniono, że wstępne wyniki kontroli, jaką przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), będą „prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku”.
Z pełną determinacją sprawdzimy, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna
— zapewniono.
Zapowiedź weryfikacji to reakcja wybuch afery KPO. Ujawniono przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z Krajowego Planu Odbudowy m.in. na jachty, sauny, ekspresy do kawy, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.
Reakcja resortu
MFiPR poinformowało w mediach społecznościowych, że „Polska w grudniu przedstawi w KE do rozliczenia wskaźnik oparty na zweryfikowanych, prawidłowych projektach. W takim przypadku (projektów realizowanych zgodnie z umową) KE jest zobowiązana do wypłacenia środków”. Obecnie - jak zapewnił resort - każdy sygnał o potencjalnych nieprawidłowościach jest analizowany i weryfikowany, a każdy projekt oceniany całościowo – z uwzględnieniem celu inwestycji i efektów, jakie ma przynieść. Resort podał też, budżet inwestycji HoReCa stanowi 1,2 mld zł, a do tej pory wypłacono mniej niż 10 proc. Poinformował również, że dalsze wypłaty zostały wstrzymane do czasu ogłoszenia wyniku kontroli. „W jej efekcie konsekwencje finansowe zostaną wyciągnięte wobec wszystkich nieuczciwych podmiotów” - wskazało ministerstwo.
Przekonywało jednocześnie, że celem instrumentu HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury – branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w Polsce. Zaznaczono, że środki zostały przeznaczone na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności, aby wzmocnić odporność firm na przyszłe kryzysy. Zasady naboru HoReCa zostały ustalone w 2023 r.
Odwołanie prezes PARP
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko przyznał, że informacje o nieprawidłowościach do kierownictwa MFiPR dotarły kilka tygodni temu i to w związku z nimi ze swojego stanowiska pod koniec lipca odwołana została poprzednia prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska.
Była szefowa PARP ujawnia!
Decyzję Katarzyna Duber-Stachurska skomentowała we wpisie zamieszczonym w serwisie LinkedIn.
Skoro jestem wywoływana do tablicy, kilka zdań z mojej perspektywy. RP jest agencją wykonawczą, nie podejmuje decyzji o programach, nie ustala kryteriów przyznawania dofinansowania, wszystkie procedury, regulaminy i umowy są zatwierdzane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja nie ma samodzielności w tym zakresie. I tak było w przypadku KPO HoReCa. MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu. Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane. Pani Minister zapewniała przedsiębiorców, że osobiście interweniowała, by poluzować pierwotne zasady, żeby środki płynęły sprawniej i szybciej. Kontrolę Pani Minister zleciła tym samym osobom, które zajmują się programem od 1,5 roku, czyli poleciła im skontrolować samych siebie
— wskazała.
I skontrolują dobrze – wyniki ostatnich kontroli NIK z 2024 i 2025 nie wykazały w PARP żadnych nieprawidłowości, programy były i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzaną przez MFiPR dokumentacją. Nie mieszajmy PARP do polityki - to kierownictwo MFiPR ponosi odpowiedzialność za KPO HoReCa i wszystkie inne programy ze środków europejskich, które na bieżąco kontroluje. … A na koniec tylko jedna osobista uwaga – tak się kończą złudzenia, że Polska może mieć apolityczną i sprawną administrację publiczną…
— dodała.
„To koniec”
Jej wpis wywołał burzę w mediach społecznościowych.
Wpis byłej już szefowej PARP. Wskazuje ona między innymi, że ministerstwo funduszy na bieżąco śledziło sposób funkcjonowania programu oraz że kontrolę funkcjonowania programu przeprowadzą ludzie, którzy zajmują się programem od 1,5 roku, czyli że skontrolują samych siebie
— zauważył dziennikarz WP Patryk Słowik.
Za zgodą i w porozumieniu. To koniec
— wskazał europoseł PiS Waldemar Buda.
Ręka rękę myje
— zauważyła posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Ale będzie surowa kontrola…
— napisał publicysta Piotr Semka.
