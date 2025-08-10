„Miliardy złotych w ramach afery i przewału Krajowego Planu Odbudowy poszły dla oligarchów, dla bogaczy, dla bogatych firm, dla rodzin i znajomych Platformy Obywatelskiej. Polska miała być zalana środkami z Unii Europejskiej, a kto został zalany tymi środkami? Bogacze w Polsce” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS, była wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy, zamiast na innowacje, mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Tę kwestię skomentowała na antenie Telewizji wPolsce24 Olga Semeniuk-Patkowska.
Opinię publiczną od kilku dni obiegła informacja o nieprawidłowości związanej z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. To były pieniądze, które miały iść na odbudowę firmy w czasach postpandemicznych. Okazuje się, że poszły te pieniądze w dużej części dla oligarchów biznesowych. Ja już nie będę tutaj wspominała o braku jakiejkolwiek etyki, że posłowie związani z Koalicją Obywatelską pobierają dotacje na swoje restauracje czy swoje firmy, które są prowadzone w ramach biznesu rodzinnego, bo to jest coś, z czym absolutnie polski parlament powinien się zmierzyć w najbliższym czasie
— wskazała była pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw
A oprócz tego mnóstwo nieprawidłowości, które jako obóz Zjednoczonej Prawicy wykazujemy. Tych nieprawidłowości jest naprawdę na skalę ogromną bardzo dużo. Firmy krzaki, które podostawały dotacje z zerową punktacją w ocenie pomimo tego po 500 tys. zł czy po milion złotych otrzymywały. Ja już nie będę mówiła o tych absurdach, jakie sprzęty zostały zakupione, ale tutaj absolutnie uważam, że prokuratura i pan minister Żurek, zamiast zajmować się Prawem i Sprawiedliwością i wywalaniem prezesów sądów powszechnych, powinien przede wszystkim skoncentrować się na wyjaśnieniu tego, w jakiej formule i jak zostały tak źle rozdysponowane środki
— powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska.
Przewał KPO
Miliardy złotych dzisiaj w ramach afery i przewału Krajowego Planu Odbudowy poszły dla oligarchów, dla bogaczy, dla bogatych firm, dla rodzin i znajomych Platformy Obywatelskiej. Polska miała być zalana środkami z Unii Europejskiej, a kto został zalany tymi środkami? Bogacze w Polsce
— dodała poseł PiS.
Kto był ekspertem w ocenianiu tych wniosków? Jak wyglądały komisje, kto nad tym sprawował nadzór, to wszystko powinno iść do Ministerstwa Sprawiedliwości, do prokuratury. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przy kolejnym posiedzeniu Sejmu wrześniowym tego tematu nie poruszali dogłębnie, bo to są pieniądze państwowe. To nie jest tak, że zadłużyliśmy się w Unii Europejskiej, żeby dotować firmę żony posła Łęckiego
— wskazała.
