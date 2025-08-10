Były prezydent Lech Wałęsa zaapelował na swoim facebookowym profilu do… byłych funkcjonariuszy SB. Apel ma dość niecodzienną formę. Wałęsa zwraca się z prośbą o pomoc. „Jak zauważyłem wielu z Was podobnie jak ja chciała Wolnej Polski. Różniliśmy się tylko tym, że Wy nie wierzyliście, że to możliwe było w tamtym czasie, czekaliście na dogodniejsze okoliczności” - pisze pierwszy przywódca „Solidarności”. Wałęsa oczekuje, że emerytowani esbecy „powiedzą publicznie prawdę w kilku sprawach”. „Tak rzeczywistość staje się i jest zgodna z historią… Satysfakcja podszyta smutkiem i refleksją” - skomentował prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, również wspomniany we wpisie Lecha Wałęsy, który jak zwykle przekręcił jego nazwisko.
Jeśli ktoś sądzi, że po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego Lech Wałęsa obraził się na Polskę i już nie będzie raczył nas swoimi „złotymi myślami”, to grubo się myli! Na facebookowym profilu były prezydent pisze, że potrzebuje pomocy. Uzyskać tę pomoc chciałby od dość - by tak rzec - specyficznego środowiska.
Zwracam się publicznie do byłych przeciwników moich w walce szczególnie z byłego SB. Jak zauważyłem wielu z Was podobnie jak ja chciała Wolnej Polski. Różniliśmy się tylko tym, że Wy nie wierzyliście, że to możliwe było w tamtym czasie, czekaliście na dogodniejsze okoliczności. Różne stosowaliśmy metody walki. Los pozwolił mnie poprowadzić i osiągnąć upragniony cel. Mam nadzieję że widząc jak brudzą mój życiorys, znajdzie się kilku z Was i powie publicznie prawdę w kilku sprawach
— czytamy w autentycznym wpisie byłego prezydenta na Facebooku.
1]. Była zorganizowana grupa ludzi w całej Polsce która propagowała kłamliwie, zmontowany mój brudny życiorys, w tym rzekomą współpracę z SB. Wszystko to pozbierał i zamieścił w swoich dziełach Centkiewicz.
3].W czasie internowania nie pobrałem i nie wypiłem ani kieliszka alkoholu, obstawa zachęcona przez zwierzchników by mnie rozpić brała na moje konto niejako potwierdzając że realizują wyznaczony cel. Sprawy są przedawnione, główni stratedzy walki nie żyją, ja nie będę wnosił jakiegokolwiek pretensji. Liczę że wystarczy komuś z Was odwagi i honoru by stanąć w prawdzie. Lech Wałęsa
— podsumowuje Wałęsa, któremu z emocji najwyraźniej „zgubił się” punkt drugi.
Prof. Cenckiewicz: Rzeczywistość staje się zgodna z historią
Wywołany do tablicy szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz, który już tradycyjnie został „Centkiewiczem”, skomentował dramatyczną odezwę Wałęsy.
Pan Prezydent Wałęsa zaapelował do funkcjonariuszy SB, którzy „chcieli Wolnej Polski”, o pomoc. Tak rzeczywistość staje się i jest zgodna z historią… Satysfakcja podszyta smutkiem i refleksją…
— napisał historyk na platformie X.
Lech Wałęsa to jedna z najbardziej tragikomicznych postaci najnowszej historii Polski oraz polityki III RP. Ten wpis najdobitniej to potwierdza.
CZYTAJ TAKŻE:
-Litania bredni Wałęsy. „Tusk jest największym fenomenem”; „Może mi skoczyć”;”Trzaskowski wygrał”; „Będę musiał się za Nawrockiego wstydzić”
-Żarty się skończyły! Wałęsa wzywa do powtórki II tury wyborów. „W PiS mają Cenckiewicza, wybitnie zdolnego podrabiacza”
-Lech Wałęsa przegrał w sądzie z prof. Sławomirem Cenckiewiczem. Chodzi o teczki TW „Bolka”. Były prezydent musi przeprosić i wpłacić 30 tys. zł
jj/FB, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737397-walesa-prosi-o-pomoc-esbekow-chcieliscie-wolnej-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.