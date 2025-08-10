„To, co panowie robicie, że tu nie ma żadnej afery, że można nad tym przejść do porządku dziennego, to jest plucie w twarz milionom Polaków, którzy nie mieli, jak dostać takich pieniędzy, to jest plucie w twarz chorym na raka” - powiedział poseł PiS Radosław Fogiel na antenie Polsat News, odpowiadając na próby lekceważenia afery KPO.
Politycy koalicji rządzącej podejmują się desperackich prób lekceważenia ogromnej afery KPO, która wywołała potężne oburzenie opinii publicznej.
„Aferka”
Tą drogą postanowił teraz iść wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski.
Używanie pojęcia afera, to jest przekroczenie granicy. To nie jest nawet aferka, to jest burza w szklaneczce wody, którą rozkręcacie
— grzmiał.
W ramach projektu podpisano setki tysięcy umów, zawsze dojedzie do jakichś nieprawidłowości
— opowiadał.
To się zdarzało, zdarza i będzie zdarza
— przekonywał.
Następnie przekonywał on, że PiS nie potrafił wywalczyć tych pieniędzy (nie działo się to jednak z powodu braku umiejętności PiS-u, ale brudnej gry eurokratów, którzy zablokowali te pieniądze licząc na to, że da to zwycięstwo wspieranemu przez nich obozowi lewicowo-liberalnemu).
Chciano tych pieniędzy, a potem i tak ich nie otrzymano. Najbardziej w tym wszystkim są poszkodowani przedsiębiorcy. Martwią się, czy ktoś im nie przypnie łatki
— przekonywał Zgorzelski.
Mimo to stwierdził, że za nieprawidłowości minister Pełczyńska-Nałęcz powinna wziąć odpowiedzialność.
Jeśli doszło tam do jakiegoś przekrętu to trzeba wypalić żelazem do samego końca
— mówił.
Ale śmiechy z tego, że ktoś jak ma kawiarnię i wystąpił o ekspres do kawy, nie jest w porządku
— brnął dalej.
„Plucie w twarz”
Słowa te skomentował w Polsat News poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
O czym pan mówi? Próbuje pan udawać, że nie wie w czym rzecz. My rzekomo atakujemy przedsiębiorców? To wy sobie robicie kpiny
— wskazał.
Wy mówicie, że chcecie bronić przedsiębiorców? A jaka była sytuacja tych poszkodowanych na Dolnym Śląsku po powodzi? Mówiliście, że mają brać kredyty
— powiedział.
To, co panowie robicie, że tu nie ma żadnej afery, że można nad tym przejść do porządku dziennego, to jest plucie w twarz milionom Polaków którzy nie mieli, jak dostać takich pieniędzy, to jest plucie w twarz chorym na raka
— mówił Fogiel.
