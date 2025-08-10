Spółka Real z Siedlec, która odpowiada za utworzenie OLV, produkującą „alko-tubki”, znalazła się wśród beneficjentów rolniczego Krajowego Planu Odbudowy. Informacje te ujawnił portal Niezalezna.pl. Jak wskazała, miała ona otrzymać aż… 15 milionów złotych
W październiku 2024 roku polską opinię publiczną rozgrzała sprawa „alko-tubek”, czyli sprzedaży pod marką Voodoo Monkey napojów z alkoholem w miękkich opakowaniach przypominających musy owocowe.
Temat ten wówczas był gorąco zwalczany przez polityków formacji rządzącej. Premier Donald Tusk uczynił z saszetek główny temat polityki, walcząc z nimi całą mocą, dymisjonując ważnych urzędników i publicznie rugając ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Okazuje się, że mimo pozornego zwalczania, firma ta wcale nie została… bardzo pokrzywdzona. Jak wskazał portal Niezalezna.pl, miała ona stać się ogromnym beneficjentem rolniczego Krajowego Planu Odbudowy i otrzymać aż 15 milionów złotych dotacji.
Jak przekazał portal, uzyskać ma je ona na cel pod nazwą „budowa mroźni magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, środków transportu wewnętrznego i systemów informatycznych”.
as/Niezalezna.pl
