„Mamy tu kradzież w białych rękawiczkach i tylko taki był cel przekazania tych środków” – tak aferę związaną z Krajowym Planem Odbudowy skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Tomasz Zieliński. Jak dodał, Prawo i Sprawiedliwość nie podaruje „ani złotówki wydanej dla znajomych Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy Polski 2050”.
Komisja Europejska na razie pieniędzy Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie wypłaciła i dopiero będzie sprawdzała, czy wnioski i projekty są zgodne z zasadami KPO. Tomasz Zieliński zapytany, z czyich pieniędzy dotychczasowe środki zostały wypłacone, wskazał, że „z budżetu państwa, czyli z naszych pieniędzy”.
Tak działa rząd koalicji 13 grudnia. Oni koniecznie chcieli te pieniądze wydać dla swoich. Na dzień dzisiejszy mamy pieniądze wydane z budżetu…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737391-tylko-u-nas-zielinski-to-kradziez-w-bialych-rekawiczkach