Wszystko wskazuje na to, że skorumpowany, zdemoralizowany, niekompetentny i nieudolny rząd Tuska nie dotrwa do wyborów parlamentarnych jesienią 2027 r.
Afera z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy (praktycznie rozrzucanymi z helikoptera dla swoich) dowodzi, jak niewiele się w Polsce Tuska zmieniło od późnej komuny, gdy nie tyle rozsypywano pieniądze dla swoich z helikoptera, co stworzono dla nich odrębny obieg gospodarczy i towarowy. Ich symbolami były sklepy za „żółtymi firankami” oraz system przydziałów i talonów na cenniejsze dobra, m.in. mieszkania i samochody. Koalicja 13 Grudnia nie dysponuje przydziałami i nie rozdaje talonów, ale prowadząc redystrybucję dla swoich, właściwie robi to samo, co komuniści.
Przez cały okres komuny władza przekonywała Polaków, że ustrój „realnego socjalizmu”…
