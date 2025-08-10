„Ustawa wiatrakowa budzi poważne wątpliwości” – ocenił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Dodał, że on sam krytycznie odnosi się do tej ustawy w zakresie wiatraków, ale nie może powiedzieć, co zrobi prezydent Karol Nawrocki.
CZYTAJ TEŻ: Prezydencki minister alarmuje ws. „ustawy wiatrakowej”! Bogucki: „Jest nieudolnym sidłem, zasadzką”
Ustawa wiatrakowa została w dużej mierze napisana w Senacie, to są wątpliwości konstytucyjne daleko idące, pominięcie tej ścieżki trzech czytań
— powiedział w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Co zrobi prezydent Nawrocki?
Dodał, że „nie może powiedzieć, co zrobi prezydent”. Podkreślił, że to prezydent Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie ustawy wiatrakowej.
Ja krytycznie odnoszę się do tej ustawy w zakresie wiatraków
— wskazał minister Bogucki.
Tam są dobre przepisy dotyczące gazowni i coś, co musimy wszyscy zrobić do końca września, czyli osłony dla Polaków. I pan prezydent na pewno to zapewni
— dodał Bogucki.
Wątpliwości może budzić swoista wrzutka, której dokonał rząd Tuska. „Sprzeciwiamy się szantażowi legislacyjnemu, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku projektu, który został uchwalony przez Sejm i łączy kwestię wiatraków ze sprawą tarczy energetycznej” - mówili w czasie jednej z konferencji prasowych posłowie PiS. „Rozumiem, że niestety pan premier i jego współpracownicy, wrzucając taką poprawkę, która ma zabezpieczyć Polaków przed wzrostami cen energii, próbują na mnie wymusić podpis na tej ustawie, stawiając mnie pod ścianą” - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w lipcu prezydent Andrzej Duda.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Chcą szantażować prezydenta „ustawą wiatrakową?”. Minister Motyka apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie
— PiS składa projekt ustawy o przywróceniu tarczy energetycznej: Sprzeciwiamy się łączeniu tańszej energii z ustawą wiatrakową
— Ceny energii i brudne zagrywki rządu. Prezydent Duda: Próbują wymusić podpis pod ustawą wiatrakową. Stawiają mnie pod ścianą
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737383-bogucki-ustawa-wiatrakowa-budzi-powazne-watpliwosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.