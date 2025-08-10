„To jest kradzież naszych środków, które są przeznaczone na rozwój Polski. Jeszcze wielka część z kredytu. To znaczy, że każdy z nas i państwo siedzący w studio, i ci, którzy idą dzisiaj ze mną na pielgrzymkę, będą spłacać ten kredyt, który oni zaciągnęli na swoje jachty. To jest po prostu wielka kradzież i złodziejstwo” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Robert Telus.
Robert Telus przypomniał, że „tak wiele mówiono o Prawu i Sprawiedliwości, bo PiS z Funduszu Sprawiedliwości kupowało samochody strażackie dla OSP czy dla KGW”.
Nie dla siebie, tylko dla Kół Gospodyń Wiejksich czy Ochotniczej Straży Pożarnej i był wielki krzyk - do więzień chcą za to wsadzać. A dziś widzimy, że rząd Donalda Tuska z KPO, z pieniędzy, które są bardzo sławne, ponieważ o tych pieniądzach…
